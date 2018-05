«Quien lleva siete años con déficit y endeudando a este país es Montoro» Rubén Rosón, concejal de Economía. / ALEX PIÑA Rubén Rosón, concejal de Economía, acusa al PP de utilizar las instituciones de forma partidista para perseguir a los ayuntamientos donde no gobierna GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Sábado, 19 mayo 2018, 00:43

Al concejal de Economía, la repercusión pública del recurso de Hacienda contra el presupuesto municipal le pilla en Lisboa, haciendo de concejal de Turismo. Rubén Rosón no se inmuta: «No tiene ninguna trascendencia real», dice, y denuncia la utilización partidista de las instituciones por parte del PP.

-Era previsible...

-¿El qué? La respuesta extemporánea del PP... llega tarde. Ya hicimos la modificación y evidentemente, a no ser que quieran un conflicto político de primer orden, no van a intervenir las cuentas.

-No dirá que le sorprende, el interventor avisó de ello en enero.

-Me sorprende la poca responsabilidad y sentido de Estado del PP, que utiliza las instituciones y la Justicia para hacer ataques políticos a los ayuntamientos que no son suyos.

-Con todo, el presupuesto no entrará en vigor hasta junio...

-Entró en vigor el día de su aprobación.

-Ha estado congelado a la espera de los ajustes.

-Todas las partidas del gasto corriente están disponibles, que es el 80% del presupuesto.

-Ya, pero incumplieron el déficit para prometer nuevas inversiones por 30 millones y no las pueden tocar.

-De las nuevas propuestas, es cierto, no podemos tocar nada hasta junio, tampoco para pagar los 17 millones del Calatrava, pero ya hemos financiado obras por 10 millones de euros del remanente afectado. Cuando cayó la sentencia del Calatrava ya me puse a trabajar en la modificación con tres objetivos: ni un euro de recortes en gasto social, garantizar la financiación de las inversiones y cumplir con la estabilidad.

-¿No fue un error aprobar el presupuesto en déficit?

-No, el error es hacer el Calatrava y tener que pagar 17 millones de euros por él.

-El Calatrava no figuraba en el presupuesto.

-El error es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El año pasado ya se votó en el Congreso su derogación, solo que el PP no cumple.

-El déficit cero no es nuevo.

-Pero las restricciones son de 2012. Nuestro déficit no es real, no es que haya más gastos que ingresos, es en términos de contabilidad nacional.

-Ficticio o no, es la contabilidad de todas las administraciones europeas, ¿no hubiera sido más fácil ajustar esos cinco millones?

-Si pusimos 30 millones en préstamo es porque queríamos garantizar políticamente las inversiones que necesita la ciudad.

-¿Por qué no recortar cinco?

-Claro, lo más sencillo es acatar la Ley de Estabilidad sin decir ni mú, pero nosotros queríamos esquivar esta ley, que el Congreso ya ha dicho que no es buena y que cercena la autonomía municipal.

-Borrar cinco de más de 34 millones en inversiones hubiera ahorrado el susto.

-Lo que es un error es utilizar la Ley de Estabilidad para atenazar a los ayuntamientos, para impedir que gastemos nuestros recursos, el dinero de los vecinos, en obras e infraestructuras o en becas y ayudas, para que sea Montoro el que lo gaste. Nuestro déficit era teórico, ni siquiera real, en contabilidad; pero quien lleva siete años de mandato con déficit y endeudando a este país es Montoro, que utiliza los recursos de los ayuntamientos para tapar sus agujeros. Para nada es un error aprobar el presupuesto más amplio en políticas sociales de la historia de Oviedo. De hecho, la ley de Estabilidad te obliga a hacer este tipo de ardides para poder aumentar el gasto social, el gasto corriente.

-Con un sacrificio mínimo se hubiera evitado el recurso.

-Yo digo que no, que no nos lo podíamos ahorrar. Nosotros estiramos el presupuesto para asegurar las inversiones. No pudo ser porque nos cayó el Calatrava, que son 17 millones. Y con la modificación nos curamos en salud y, ojo, que podíamos haber hecho otra. Podíamos haber hecho como el PP cuando Cinturón Verde y recortar, por ejemplo, un millón de euros en limpieza.

-¿Si ya está en trámite la modificación, por qué recurre Hacienda?

-Lo que me sorprende es que los técnicos de Hacienda, sabiéndolo, lo hayan hecho sin pedirnos informes. Yo lo que entiendo es que intentan ganar desde Madrid lo que no pudieron ganar en el Pleno de Oviedo. Una denuncia de una institución a otra institución, sabiendo que no tienen ninguna trascendencia legal, es utilizar las instituciones de manera partidista. Que Hacienda haga esto demuestra, que como le hicieron a Madrid o a otros ayuntamientos, pero no le hacen a los suyos, no les importa utilizar las instituciones de manera partidista.