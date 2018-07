Llevan al Defensor del Pueblo irregularidades en la selección del plan de empleo

¿Puede obtener el mismo aspirante a entrar en el Plan Local de Empleo, optando al mismo puesto y con los mismos méritos alegados obtener dos puntuaciones diferentes? En Oviedo, a priori, es posible. El caso ya esta denunciado ante el Defensor del Pueblo y el Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) por F., un vecino que prefiere no hacer público su nombre, que también ha puesto en conocimiento de Alcaldía y del concejal de Personal su caso y sus sospechas. Este vecino de Oviedo que no fue seleccionado como peón para el plan de empleo optó a él como mayor de 45 años y, también, como perceptor del Salario Social. En la primera, obtuvo 5,5 puntos; en la segunda, 5. No le reconocieron en ninguna los 5 puntos que se dan por estar empadronado en el concejo, por lo que solicitó, relata, que se le diera detalle de la puntuación obtenida y que, por teléfono, desde el Ayuntamiento, le dijeron que no se las darían porque «así no podría protestar ni reclamar». El plan de empleo debía de comenzar el pasado 1 de junio y aún no lo ha hecho. Este vecino, cree que los retrasos y la falta de transparencia se deben al interés de la concejalía de Promoción en «colocar a amigos, como hacía antes el PP» y reta al Ayuntamiento a que haga públicas las puntuaciones de todos los aspirantes.