La lluvia no puede con el Oviedo Redondo

Corría el 1854 de nuestro señor y el pueblo de Oviedo pasaba hambre y penurias «víctima de una miseria horrible, después de una pérdida, casi general, de las cosechas de años anteriores», según relata Protasio Solís en 'El Industrial'. Además, el cólera diezmaba a las familias más humildes tras las incesantes lluvias que anegaron los campos. El 22 de junio, el marqués de Campomanes, José María Bernaldo de Quirós, estalló ante la dejadez de la administración y las intenciones del gobernador de la época de cobrar un anticipo de los impuestos para evitar la bancarrota de Hacienda. Escribió el 'Manifiesto del Hambre', aunque nunca vio la imprenta. Unos días más tarde, sin embargo, el pueblo amotinado dio con el gobernante camino de Madrid.

Ayer también llovía, mucho, a la hora que la asociación vecinal Oviedo Redondo tenía programada la comida popular en la Corrada del Obispo. No hubo amotinados. A falta de un recinto ferial en la ciudad, bien vale una carpa. La organización decidió habilitar la jaima de las fiestas en El Campillín para acoger a los casi 500 comensales que se habían inscrito.

Tampoco hubo hambre. Familias y cuadrillas de amigos abarrotaron la carpa con sus neveras, viandas y botellas de sidra. Dolores Cueva, María Luisa Menéndez y Cristina Alperi junto con sus compañeras de coro de San Esteban de las Cruces, que antes habían actuado en la representación callejera de la rebeldía del marqués de Quirós, daban buena cuenta de su empanada, jamón, y bollos preñados. «Es el tercer año que venimos a cantar en la actuación y luego nos quedamos a comer muy a gusto», explicaron. En la mesa contigua, pese a la estrechez del recinto que se quedaba escaso para tanto vecino, Juanma Márquez y Francisco Suárez alimentaban a su prole con un poco de nostalgia de un rayo de sol: «Una lástima la lluvia. Para los niños da mucho más juego la Corrada del Obispo».

La organización de las fiestas del Antiguo, las terceras desde que nació la asociación vecinal, se mostró satisfecha con el fin de semana. «A pesar de la lluvia hemos sacado todo adelante», explicó Carmen Suárez, secretaria de Oviedo Redondo, mientras se afanaba para que todo el mundo estuviera colocado en el sitio que le correspondía. «Ayer los niños salieron a la yincana, pero no a pesar de la lluvia, sino contra la lluvia, fueron unos valientes», recordó. «Esta mañana el tiempo ha respetado y se ha podido leer el manifiesto», añadió.

De la noche grande, la del sábado explicó que el concierto de Dixebra «fue un éxito de público y el de Mokomitas también estuvo muy bien a pesar de coincidir con la final de la Champions». «Estamos contentos porque hemos podido cumplir con todo el programa y con buena afluencia de público», añadió Suárez.

Esa aflunecia de público, natural del barrio o de los aledaños llegó hasta desde Italia. Emilia Lobordo y Virgina Sortino prepararon un pastel salado típico de Nápoles a base de patata y queso. «En el sur de Italia no hay fiestas como estas, pero sí que hay mucha comida en la calle. En eso nos parecemos. Una pena la lluvia, pero ya sabemos que Asturias es así», explicó Lobordo. Compartían mesa con Ana Suárez, de la papelería de la calle San Antonio, y que es miembro de la asociación como comerciante.

Cuando todo el mundo tuvo el plato lleno y el vaso a rebosar hubo a quien no le dio tiempo ni de catar un pedazo de costilla. «Cuidado que mancho, cuidado que mancho», se movía de la parrilla a las mesas Guillermo Velat, encargado de las brasas y que confirmó el ánimo de que las fiestas del barrio sigan creciendo.

«Casi como San Mateo»

«Lo importante es no perder dinero y poder hacerlas el año que viene», explicó mientras vigilaba dos hermosos costillares y docenas de criollos. «La gente trae su comida de casa pero también nos piden a nosotros», añadió. «Aquí estamos para echar una mano. La asociación sigue creciendo y las fiestas del centro van a seguir creciendo, que la gente las conozca más y ojalá se instauren como una tradición. Casi como San Mateo», deseó.

Entre las caras conocidas, varios empresarios de hostelería y de la noche ovetense no se quiseron perder la comida popular de su barrio, contradiciendo la opinión de no pocos locales que creen que iniciativas como estas compiten con sus negocios. Tampoco se perdió el evento el actor Alfonso Aguirre, de Teatro Margen y que, como personaje festivo, da cuerpo al Mateín en septiembre.

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, disfrutó en familia y estuvo acompañada por varios miembros de Somos y Podemos. «El Oviedo Antiguo es como un pueblín dentro de la ciudad», explicó Taboada. «Para mí, que fui vecina de este barrio, ver cómo distintos colectivos vecinales hacen crecer su sentido de comunidad es un placer», añadió. «Esta comida es popular, divertida y para disfrutar en familia; no me la he perdido ninún año», concluyó antes de dar las gracias a la asociación por su esfuerzo en organizar cosas tan prestosas como esta».