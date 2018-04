Wenceslao López: «El Oviedo tiene que acostumbrarse a pedir permiso para hacer obras»

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, defendió ayer, durante una entrevista en la emisora ovetenses de la cadena Cope, que no puede haber excepciones con el procedimiento administrativo y que «el Real Oviedo tiene que acostumbrarse a pedir permiso para hacer obras en una instalación municipal, como todo el mundo».

Terciaba así en la polémica abierta tras la decisión de la junta de gobierno de requerir al club azul toda la documentación técnica de la serie de obras que ha realizado en el Carlos Tartiere en los últimos meses. Una relación en la que figuran las mamparas colocadas para separar a la afición visitante, pero también la remodelación de las oficinas del club, de los bares o la colocación de portones y una plataforma para las cámaras de televisión.

El Real Oviedo, que tiene de plazo hasta el próximo día 26 para presentar toda la documentación, defiende que envió decenas de comunicaciones al Ayuntamiento urgiendo la realización de estas obras.

Césped

Tampoco dio buenas noticias el alcalde para el césped del terreno de juego: «Va a ser un problema toda la vida», asumió. López recordó que fue su equipo de gobierno el que renovó el mismo, después de quince años sin cambiarse e insistió en que «hay otras necesidades que también son importantes». El Ayuntamiento reserva cada año medio millón de euros para obras en el estadio que se pactan con el club.

Más optimista se mostró con la trayectoria de los muchachos de Anquela. Si sigue la de las últimas semanas, «tiene futuro en Primera División», auguró el regidor que siguió el último partido frente al Nàstic desde la tribuna de La Ería.

El regidor también analizó otras cuestiones de actualidad como las denuncias de la supuesta discriminación económica del Principado: «El cerco a Oviedo es una leyenda. Recibimos más dinero que el resto de concejos, como es lógico, por nuestra condición de capital», concluyó.

De lo que no quiso hablar es de su posible candidatura en 2019: «Tomar decisiones cuando no corresponde conlleva equivocaciones. No es el momento».