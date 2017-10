Lorca y Hernández, cosa de niños Javier Arbileya, Hernández. / F. N. Un millar de escolares de Quinto y Sexto de Primaria disfrutarán de esta obra patrocinada por el Aula de Cultura de EL COMERCIO | 'Los magos de las palabras: Miguel y Federico' llega este miércoles al Filarmónica con Factoría Norte CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 4 octubre 2017, 01:32

Federico García Lorca y Miguel Hernández, el dramaturgo y el poeta, sus vidas y sus obras serán hoy las protagonistas de una historia que se ha marcado el reto de encandilar a cerca de un millar de escolares, de trece colegios ovetenses, que acudirán esta mañana, en sesión doble, al Teatro Filarmónica para ser testigos y partícipes de una obra teatral convertida en un homenaje a los dos mejores literatos de nuestro país: 'Los magos de las palabras: Miguel y Federico'.

Un espectáculo de Factoría Norte patrocinado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO en colaboración con el Ayuntamiento. «Con este espectáculo pretendemos acercar a los más pequeños la obra y la vida de estas dos grandes figuras de la literatura española», indicó la concejala de Educación, Mercedes González durante la presentación. Más allá fue la jefa de la redacción de EL COMERCIO de Oviedo. Paz de Alvear indicó que el proyecto nació con la vocación de «devolver el favor a nuestros lectores por la confianza que han depositado en nosotros» y porque «apoyamos al teatro profesional en Asturias», señaló.

El guante se lo recogió la directora y productora de Factoría Norte que agradeció el apoyo porque «tenemos la fortuna de que nos dejan hacer los que proponemos», indicó Carmen Gallo.

Ese dejar hacer se traduce en un espectáculo centrado en las figuras de Federico García Lorca y Miguel Hernández. «Más que una obra de teatro es un trabajo lúdico y didáctico que fluye por diferentes vertientes escénicas a través de la poesía, las palabras y las canciones», explicó su directora. Todo, para convertir lo que unía a estos dos grandes de la literatura en «un viaje en busca de la verdad de estos dos personajes» y acercarlo a los alumnos de Quinto y Sexto de Primaria que hoy asistirán al Filarmónica en dos sesiones: una, a las diez de la mañana y otra, al mediodía.

El reto de 'Los magos de las palabras: Miguel y Federico' no es fácil. En las butacas del teatro casi mil niños serán espectadores de una obra que vence las dificultades de una literatura no escrita para un público infantil y de la vida de dos literatos que acabaron sesgadas por la sinrazón de una guerra civil. Esos obstáculos los salvan los actores a golpe de poesías adaptadas y canciones: «Está la guerra y la muerte pero no en una recreación dramática sino a través de las canciones y poesías», insistió Carmen Gallo.

La Barraca

Enrique Dueñas, Javier Arboleya y Paula Mata son los tres actores que dan vida a esta obra. «Interpretamos a unos actores de una compañía de teatro, inspirada en La Barraca, que llegamos a una plaza de un pueblo y representamos a Miguel Hernández y a Federico García Lorca. Hacemos un poco de todo», explicó Enrique Dueñas. «Lo más difícil es llegar a los niños pero gracias a la narrativa lo conseguimos», abundó Paula Mata. Lo más difícil, confiesan los actores de esta obra de teatro, fue adaptar los textos de Miguel Hernández. «Fue complicado por su propia poesía, por su complejidad de palabra», apuntó Paula Mata. Ella es la narradora de la historia y el nexo de unión entre el mundo de Federico García Lorca y Miguel Hernández.

Y será la encargada de encauzar la historia a través de las poesías hechas canciones. Entre ellas, no podía faltar 'La nana de la cebolla'. «Gracias a que la hemos versionado con música, la poesía llegará a los niños porque la música le quita el dramatismo que encierra», apuntó Paula Mata. Ella y Enrique Dueñas conformarán el dueto que hará canción el poema de Miguel Hernández. Será una de las sorpresas que esconde el espectáculo. También habrá títeres y bailes. «El objetivo es que los niños que acudan al teatro se lo pasen muy bien, lo disfruten y lo entiendan, en definitiva, que les guste», señaló Javier Arboleya, que interpretará a Miguel Hernández.

Todo en un sueño de historias que calarán, seguro, con fuerza en los cerca de mil escolares que hoy acudan al Teatro Filarmónica en las dos sesiones que Factoría Norte ha proyectado con 'Los Magos de las palabras: Miguel y Federico'. La primera tendrá lugar a las diez de la mañana y la segunda al mediodía.