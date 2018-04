Desde Lugo hasta Málaga porque «todos somos Eloy» Miércoles, 4 abril 2018, 03:27

La manifestación de ayer en apoyo a la familia de Eloy Palacio reflejó la unidad de los bomberos de toda España. Efectivos de La Coruña, Lugo, País Vasco, Cáceres, Málaga, Madrid, León, Toledo, Gijón y así hasta 32 parques de bomberos unieron sus voces en contra de la sentencia que culpó al bombero fallecido de lo sucedido y resaltó que los hechos no fueron responsabilidad municipal ya que el trabajador «desobedeció la instrucción recibida y reiterada» de atacar el fuego desde el exterior. «La sentencia nos ha afectado bastante porque pensamos que iban a ser más humanos con un compañero que el día que falleció estaba fuera de servicio y acudió a ayudar. Que no tenga el respaldo de sus dirigentes choca», aseveró Rubén García, bombero del ayuntamiento de Madrid. «Nuestro gremio es como una familia e intentamos defender una causa justa», incidió 'Jardi', bombero de Toledo. Los efectivos que no pudieron acudir a la manifestación por estar en turno también mostraron su solidaridad manifestándose en sus respectivos parques de bomberos con pancartas en las que se leía el mismo sentimiento: 'Todos somos Eloy'.