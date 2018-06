Malos tiempos para las rebajas Un grupo de chicas, con bolsas tras comprar en las rebajas en la calle Uría. / FOTOS ÁLEX PIÑA La climatología adversa y un consumidor «retraído» condicionan la campaña | Los pequeños comercios adelantaron la temporada de saldos para hacer frente a los descuentos de las grandes superficies CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 30 junio 2018, 03:11

El 1 de julio era tradicionalmente la fecha oficial del inicio de la campaña de rebajas de verano, pero la liberalización de los saldos en 2012 fue la espada de Damocles que cayó sobre el pequeño comercio. Si antes estaban reguladas y restringidas a dos periodos al año, uno en verano y otro en invierno, ahora no existe una jornada obligada para el inicio. A día de hoy son las grandes superficies comerciales las que marcan su inicio.

El pistoletazo de salida lo dio ayer uno de los principales grandes almacenes de España, pero antes ya lo hicieron los pequeños comercios, precisamente para ganar tiempo frente a los descuentos de las grandes superficies. Tras una campaña «muy mala», el período de rebajas en Oviedo tampoco se presenta halagüeño. «El mal tiempo no ha ayudado nada, la crisis económica sigue ahí y el pequeño comercio la sigue arrastrando», se lamentó Marta Pérez, presidenta de la Asociación de Autónomos y Comerciantes de Oviedo.

Para solventar esto, muchos adelantaron su período de rebajas. Algunos van por su segunda vuelta. «La gente empezó con porcentajes de descuentos muy altos porque el tiempo apremia», argumentó Pérez. «El consumidor está retraído y no ayuda la inestabilidad política vivida, algo que afecta mucho al comercio», incidió.

Con todo, ayer las calles comerciales de la ciudad eran un hervidero. El buen tiempo ayudó y muchos fueron los que aprovecharon el día y las rebajas para irse de compras pero, ¿merece la pena?. «Sí y no», contesta Adrianna Zadlo. «Merece la pena si compras cosas más caras que tengas en mente, pero meterse en tiendas que solo te rebajan un poco casi merece más la pena».

Descuentos

En cuanto a los descuentos, Clotilde Lombardía contradice a la presidenta de la Asociación de Autónomos y Comerciantes de Oviedo. Asegura que este año han sido «más fuertes» y cree que «las cosas están menos rebajadas que otras veces, y lo que más te gusta y quieres comprar resulta que es de temporada y no está rebajado». Sobre el adelanto de las rebajas, aseguró que «se tendrían que haber adelantado más por culpa del mal tiempo».

Otra visión tiene Blanca Díaz: «Aprovecho las rebajas para comprar la ropa que en temporada no tuve oportunidad». A medias comparte esta visión Carla Pastor. «Reconozco que veo mejores cosas cuando no hay rebajas y lo que me suele gustar no está rebajado», indica.