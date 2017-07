«Se me fue de las manos un relato y escribí una novela» Inma Vieitez, con su novela. / PIÑA Inma Vieitez Escritora, publica su primer libro con 17 años«Lady Macbeth tiene muchas aristas. Es un personaje importantísimo, me inventé una infancia para entenderla mejor» DANIEL LUMBRERAS oviedo. Sábado, 8 julio 2017, 02:24

La joven de Fitoria Inma Vieitez (Oviedo, 1999) escribió con tan solo 16 años su primera novela, 'El nombre de Lady Macbeth' (Carmen Casal Comunicación Ediciones), sobre la cara desconocida del personaje 'shakespiriano'. Acaba de publicar con 17 años.

-¿Cómo se pone uno a escribir una novela siendo adolescente?

-Siempre me gustó muchísimo escribir, ya había escrito otras novelas antes. Cuando me puse con 'El nombre' ya estaba con otra mucho más larga, esta fue de descanso.

-¿Publicarla fue fácil?

-Relativamente fácil. Pensaba enviarla a alguna editorial, pero sabía que iba a tardar muchísimo y tampoco encontraba ninguna que se ciñera a mi libro. Cuando se lo planteé a mi madre me recomendó a una conocida, hice una autopublicación asesorada.

-¿Qué le llamó la atención de lady Macbeth?

-Me tocó interpretarla en una obra que hicimos en el colegio Peñamayor y como siempre me gustó muchísimo el teatro le pedí ayuda a una profesora, Cris Puertas. Fui trabajando con ella este personaje y me llamaron la atención sus aristas. Había cosas de ella que no podía justificar, así que me inventé una infancia para entenderla mejor. Al final se me fue de las manos el relato de su infancia y escribí esta novela.

-¿Nos fijamos poco en las mujeres de la literatura clásica?

-Sí, en muchos casos. Por ejemplo, lady Macbeth es un personaje importantísimo, sin ella no pasaría nada, pero se le da poca importancia en la obra, pocas escenas.

-Shakespeare, ¿qué nos dice hoy?

-Tantas cosas... Como todas las obras clásicas, temas atemporales, las pasiones y los sentimientos. Una lucha entre el bien y el mal, que aquí se refleja muy bien. El destino, la conciencia atormentada, lo que estarías dispuesto a hacer por amor, el poder de la ambición...

-¿Qué lecturas hizo para escribir?

-'Macbeth', muchos artículos sobre lady Macbeth y sus raíces reales, algo de la historia de Escocia y ya está.

-¿Más novelas en la cabeza?

-Anteyer mismo terminé otra, me estoy presentando a concursos literarios y preparando varios relatos. Y otra novela, inspirada en la antigua Grecia, en el mito de la caja de Pandora, 'La venganza del Olimpo'. No me ciño a un género, supongo porque todavía estoy experimentando. Estoy entre las historias reales y la magia.

-¿Qué es para usted la literatura?

-Algo que espero que se convierta en mi futuro. Un método que tengo para expresarme. Me gustaría dedicarme a ello profesionalmente.

-¿Qué le parece el panorama cultural de Oviedo?

-Me sorprendió, este año con el libro me metí en muchas actividades culturales que no tenía ni idea. Por ejemplo, LibrOviedo. La ciudad tiene muchas cosas si sabes descubrirlas. También la ópera, el teatro... Si tengo oportunidad no dudaría en ir el año que viene a las Tertulias del Campoamor.

-¿Un mensaje para la gente de su edad?

-Que si tienen un proyecto, que empiecen a luchar por ello porque nunca es demasiado pronto. Tienen mucho tiempo para mejorar.