400 vecinos marchan entre Priorio y Oviedo para exigir un aire limpio Los vecinos leyeron un manifiesto ante la Junta General. / PIÑA La plataforma contra la planta de asfalto intentará revocar el permiso minero de la cantera de Peñas de Arriba en los tribunales GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Lunes, 11 junio 2018, 02:52

Alrededor de 400 personas marcharon ayer desde el acceso a la cantera de Peñas de Arriba-Peñas de Abajo, entre Priorio y Piedramuelle, para reclamar «un Oviedo saludable» y mostrar su oposición a los planes de la multinacional Hanson para instalar sendas plantas de hormigón y asfaltado en los terrenos de la industria extractiva de Canteras Cárcaba. Lo hicieron respaldados por ecologistas, movimientos vecinales y casi todos los grupos de la Corporación para desembocar con la lectura de un manifiesto ante la Junta General del Principado en defensa de un aire limpio.

La plataforma contra las dos plantas de procesado de áridos anunció ayer que tratará de revocar la autorización minera de la cantera en los tribunales. «Será una lucha larga y vendrán otras», advirtió su portavoz Paula Suárez, para las que también pidió el apoyo de la sociedad ovetense y asturiana contra «una cantera que se resiste a morir».

La consejería de Industria tramita en estos momentos las autorizaciones de las dos factorías que Hanson pretende ubicar en los terrenos de la cantera. Pese a las alegaciones de los vecinos y del propio Ayuntamiento reclamando un estudio ambiental completo, la planta de alquitranes ya tiene el visto bueno regional. Ha tropezado, sin embargo, en el Cosnsitorio. La seccción de Planeamiento cerró la puerta a su instalación la semana pasada al declarar que no es compatible con el actual plan de canteras. «Mientras Somos Oviedo tenga la competencia en Licencias y Planeamiento, los vecinos pueden estar tranquilos», garantizó su coordinador, David Acera. También la edil socialista Ana Rivas, que participó en la marcha junto a su compañera Marisa Ponga, defendió el apoyo municipal a los vecinos e insistió en que «creemos que hay que seguir dando pasos para luchar contra la contaminación, no solo en el entorno de Oviedo, sino también en el resto de Asturias como de hecho se están dando». Por IU, su coordinador local y concejal, Iván Álvarez, destacó que esta no es solo una lucha «de Priorio, sino que afecta a todo Oviedo» y recalcó el compromiso de su formación con el medio ambiente.

El matiz lo introdujo el popular Fernando Fernández Ladreda: «Apoyo a los vecinos, sí, pero eso no quiere decir apoyo a cómo lo está gestionando el equipo de gobierno tripartito».