El 'Martiniegu' llena Gascona

Chorizos, salchichones, morcillas, sabadiegos, lomo,... Estos son algunos de los productos que ayer adquirieron los ovetenses y los turistas en el seno de la segunda Feria de Embutidos Artesanos de Asturias, que se celebró durante la mañana en la calle Gascona bajo el lema 'Martiniegu' en plena época del 'SaMartín'. A pesar de que el día amaneció frío, los ciudadanos llenaron a partir de las doce del mediodía el Bulevar de la Sidra y no solo degustaron las cuatrocientas raciones de picadillo que vendía la asociación hostelera de la zona, sino que también adquirieron alguno de estos alimentos bien para comer crudos o para hacer una fabada.

«El mercado abrió a las once y a primera hora no había mucho ambiente, pero luego la calle se llenó y las ventas nos están yendo bien», destacó María Martínez, que estaba al frente del puesto de La Vega de San Julián de Bimenes. Ella no es novata, ya que participó en la edición que se celebró el año pasado, y durante la mañana destacó que mucha gente opta por adquirir el pack de un chorizo junto a una morcilla y un lacón para hacer una fabada.

A pesar de que esta feria está relacionada con el cerdo, algunos puestos como Embuastur pusieron a la venta productos relacionados con el toro, la avestruz o el ciervo. Por ejemplo, la especialidad de esta casa es el salchichón de jabalí con queso cabrales.