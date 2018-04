«Lo mejor es estar con vosotros» El fundador de Mensajeros de la Paz, con los alumnos del Carmen Ruiz-Tilve. / MARIO ROJAS El padre Ángel agradece el Premio por la Paz concedido por los alumnos del Ruiz-Tilve CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 28 abril 2018, 04:22

Como si de una rueda de prensa se tratara, el padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, acudió ayer al colegio Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria para enfrentarse a las preguntas de unos improvisados periodistas: los alumnos de quinto de Primaria.

La visita era obligada, un compromiso del padre Ángel después de que el colegio le concediera el Premio por la Paz el pasado 30 de enero. Se había comprometido a acudir al centro en su próxima visita a Asturias y ayer fue la ocasión.

El fundador de Mensajeros por la Paz llegó a la capital asturiana para recoger la Medalla de Oro, concedida por el sindicato UGT con motivo del Primero de Mayo. Pero antes cumplió con su promesa y departió varios minutos con los alumnos, a quienes les agradeció su reconocimiento. Y ellos no se cortaron a la hora de preguntarle. «¿Cuál es el mejor premio que te han dado?», lanzó uno de los pequeños. «Muchos pero el mejor es el de estar con vosotros», señaló.

Los alumnos se interesaron por la vida y obra del padre Ángel. De ahí su interés por conocer cómo empezó a ayudar a la gente. «Cuando eres niño se admiran a los futbolistas, a los artistas pero en mi pueblo había un cura que ayudó a mucha gente y eso me llamó, no por dar misa sino por ayudar a los demás. Si no hubiese sido cura habría sido médico», reconoció el sacerdote.

Aprovechó para recordar sus orígenes cuando en 1962 fundó junto con el padre Ángel Silva la Cruz de los Ángeles para ayudar a niños huérfanos: «Empezamos en Oviedo y veníamos hasta La Corredoria de aquella había más huertos, hoy hay mucho ladrillo», apuntó.

La presencia del fundador de Mensajeros de la Paz, que recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994, impactó y emocionó a partes iguales a los alumnos. De hecho, una de las escolares se puso tan nerviosa que entre lágrimas tuvo que abandonar la sala sin poder realizar su pregunta.