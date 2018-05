«Llanera se comió la tostada»

«El año que viene no volveremos». Entre los ganaderos que ayer participaron en la feria de La Ascensión en el polígono de Olloniego- Tudela reinaba el descontento. El número de animales a la venta fue inferior al de otros años, el Ayuntamiento no aportó las vallas donde estaban los cerdos, las cabras o las ovejas, y los controles por parte del Seprona resultaron severos: «Si te falta un papel te ponen una multa que es muy difícil de compensar», lamentaron los hermanos Félix y Mario Feito. Ambos aseguraron que se «está dejando morir» el certamen y que Llanera «se había comido la tostada» la semana pasada.

La feria ganadera de San Isidro del municipio vecino fue todo un éxito. Participaron seis mil animales y las ventas fueron viento en popa. Los datos contrastan con los obtenidos ayer en el polígono de Olloniego-Tudela. Hubo cuatrocientas cabezas de ganado -cien menos que el año pasado-. El alcalde, Wenceslao López, y el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, no obstante, se mostraron «satisfechos» con la participación obtenida. Eso sí, se pusieron deberes para la futuras ediciones: «Queremos que este mercado tenga una fecha fija, para evitar la competencia con el resto de municipios».

Compraventas

Las ventas tampoco fueron boyantes: «He traído seis vacas que cuestan desde los 500 euros hasta los 2.000; de momento no he vendido ninguna. Si sigue así la cosa todas volverán para casa», contó a media mañana el allerano Pelayo Fernández. Tampoco habían hecho mucho negocio los lucenses Víctor José Sainz y Adrián Sito. Llevaron tres yeguas y un potro. Aunque habían hecho negociaciones con otros ganaderos, estas no habían llegado a buen puerto.

«Nos ofrecen 500 euros cuando nosotros pedimos 700», explicaron. Los gallegos participaban ayer por primera vez en esta feria y se mostraron contentos por las instalaciones: «Son espaciosas». Aunque señalaron que si la lluvia hubiese aparecido «estaríamos un poco peor». «Se debería poner una carpa para que la lluvia no estropee la feria», propusieron.

En el mercado también hubo gochos. Los llevó el ganadero José Antonio Sainz. Mientras él tomaba un refresco a media mañana, eran sus nietos quienes cuidaban los animales. «De mayor queremos ser ganaderos», comentaban. A su vera se encontraba el mierense Aitor Méndez, crítico con el escaso movimiento del certamen: «No hay nada. El año que viene no volveremos a la feria de La Ascensión», avanzó.