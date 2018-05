'Millennials' con espíritu punk Puente, Alonso, Ardelean, Carrelo, De la Fuente y Montes, al micrófono,durante la charla. / FOTOS DE M. ROJAS LibrOviedo brinda un espacio a la autoedición gráfica y literaria | Jóvenes creadores asturianos conversaron acerca de las dificultades para dar a conocer sus inquietudes JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Lunes, 7 mayo 2018, 01:49

Bajo el sugerente título 'Los millennials no hacen nada', LibrOviedo centró la conferencia de su tercer día en las visicitudes de la autoproducción literaria a la que se embarcan los jóvenes que nacieron con ordenador en casa, los más mayores, y móvil en la mano, los menores.

Participaron Dalia Alonso del fanzine Las Perras; Laura Montes y la filóloga Paula Carrelo, del fanzine Llueves; Pelayo Puente, fundador de la revista digital Argo; la ilustradora Paula de la Fuente y Anna Ardelean del fanzine Calumnia.

19 horas: la escritora Dorita García presenta el volumen 'Femenino plural' con la introducción de Aurelio González Ovies. 19:45 horas: presentación de la revista Lliteratura. Año 2018. Academia de la Llingua. Coordina Marta Mori junto a Pablo X.Suárez, Laura Marcos, Aida Escudero y Miguel Rodríguez Monteavaro. 20:30 horas: Alfonso de la cruz presenta el volumen 'Esa flor en el almendro', con la introducción de Pablo Solares Horario general: LibrOviedo abre de 11 a 14 horas y por la tarde de 17 a 21 horas.

Lo primero que hicieron fue desterrar ese 'no hacen nada' del título de la charla con el que la generación del 'baby boom' afea a los de la del milenio. Cualquier manual de periodismo prohibe, salvo excepciones, titular con adversativas porque luego hay que dar farragosas explicaciones para justificar el 'no'. El discurso, el conocido: «Los medios dicen que el mercado inmobiliario se cae porque los jóvenes no compran casa. Que los jóvenes no leen -o no escriben- cuando luego se demuestra que somos quienes más leemos», explicaron antes del inicio de la charla, al alimón, entre todas las participantes.

Porque sí que hacen cosas. Si en los 80 proliferaron los fanzines musicales -revistas de poca tirada y de contenido alternativo- embebidos de la rabia punk, en la época de internet no es tanto la rabia como el sentirse perdido en un mar de blogs y 'tuits'. «Falta esa cohesión tanto en la producción literaria como en la ilustración. En Asturias se editan cosas pero cada uno por su cuenta», añadieron antes de comentar que «alguien puede escribir un poema en un blog pero pasa desapercibido entre la cantidad de contenido».

Como muestra de rebeldía contra la inanidad de la red, el fanzine que editan Carrelo y Montes, 'Llueves', de sólida factura y «mixto, participan chicos y chicas», se atreve con una 'Experiencia derridiana' o con textos que pasarían por pequeños reportajes o crítica literaria y musical.

Pero también hubo espacio para una revista digital, Argo. La presentó su editor, Pelayo Puente. «Nuestra perspectiva es diferente, es una aproximación a la literatura desde una posición más diletante. Pero están en lo cierto, no sabía que había gente produciendo literatura de esta manera», resumió. Lo de los ochenta fueron las «flores en la basura» de la reconversión y la heroína. Hoy aquel 'hazlo tú mismo' se viste de derechos civiles y feminismo y lleva un 'no' por delante.