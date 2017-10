El Ministerio de Fomento licitará este mes el estudio informativo de la Ronda Norte

La Ronda Norte, ese proyecto mil y una veces defendido por Foro y que el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, directamente cree «desfasado», está muy presente en los planes ministeriales, sobre todo desde que encontró hueco en los Presupuestos Generales del Estado, tras un pacto entre el Gobierno central y Foro. En las cuentas se anotó medio millón de euros para la redacción de un estudio informativo de la infraestructura, que saldrá a concurso este mismo mes.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitó ayer Oviedo. En un desayuno informativo organizado por el PP en el hotel de la Reconquista, habló de la situación en la que se encuentra la Ronda Norte, que justamente el PP, cuando era alcalde Agustín Iglesias Caunedo, desechó y rebajó a una ronda verde. «En Oviedo estamos con la actuación, con orden de estudio, la Ronda Norte. Son 84 millones de inversión inicial», cifró el popular. La actuación, aunque apenas llega a los siete kilómetros, «es compleja por los diferentes enlaces», advirtió.

Poco a poco se van dando los pasos de una vía que estuvo apareciendo y desapareciendo del debate y las aspiraciones políticas durante treinta años. «A partir de la orden de estudio, este mes vamos a licitar la redacción del estudio informativo, que es el primer paso de esta importante actuación». Avanzó que «habrá información pública en la que todo el mundo podrá participar, desde colectivos sociales al Ayuntamiento, que podrán emitir su opinión sobre el asunto». De la Serna se mostró conocedor de que se trata de un proyecto que en el Consistorio no es que no convenza, es que es rechazado de plano.

Cuando haya alegaciones, «las evaluaremos y trataremos de llegar al máximo de consenso posible», y dicho esto lanzó un aviso: «Es actuación que tenemos que llevar a cabo».

Aunque en su día el PSOE defendió la Ronda Norte, ahora no. El alcalde insistió en que no es necesaria en pleno siglo XXI: «Oviedo no es lo que era y por lo tanto lo que a lo mejor en su día fue solución, ya no lo es», aseguró este pasado verano. Foro, sin embargo, consideró que los ovetenses no tienen que renunciar a la vía. «Oviedo es la única capital de España sin circunvalación, pero al tripartito de retroceso no le gusta», en palbras de Cristina Coto.