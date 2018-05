Moda que nace en Oviedo Los centros Epyco y Esne forman a los alumnos que se quieren dedicar al mundo del diseño y la modistería ROSALÍA AGUDÍN Miércoles, 9 mayo 2018, 16:18

Arantxa Varea tenía un trabajo estable hasta octubre de 2017. Durante dieciocho años fue delineante industrial para una de las empresas de Duro Felguera, pero de un día para otro se quedó sin empleo. La sociedad cerró sus puertas y no tardó ni dos días en labrarse un futuro. Se apuntó a la Escuela de Patronaje y Confección de Oviedo (Epyco), que tiene su sede en el número 33 de la calle Uría, y comenzó un curso de modistería y de dibujo.

Varea no eligió este oficio al azar. Dice que la profesión le gustaba y su abuela le había enseñado alguno de sus trucos:«Sabía algunas cosas, pero cuando empecé las clases lo hice desde cero», apunta mientras modifica el patrón de una manga.

Confiesa, además, que destina dieciséis horas a la semana a estas clases y en el futuro le gustaría dedicarse a la modistería de forma profesional. Pero hasta que ese momento llegue aún le queda mucho camino por recorrer. El oficio es muy laborioso y antes de recibir la titulación final deberá diseñar más de un traje: «Ahora mismo estoy haciendo mi primer vestido y para ello he realizado el patrón base. Después me pondré a trabajar sobre la tela», apunta.

Varea no es la única alumna de la escuela capitaneada por Cristina Herrero. En total, setenta aprendices cogen cada semana las tijeras y la aguja y hacen verdaderas obras de arte. «Hemos ganado varios premios a nivel nacional y uno de los últimos lo obtuvo nuestra alumna Juncal Martínez».

Esta lleva un año y medio aprendiendo modistería y hace unos meses resultó ganadora del concurso de trajes de papel, en la especialidad de fantasía, que se organiza anualmente en Mollerussa. A él presentó el diseño 'El beso de Oiran', que está inspirado en la cultura japonesa y klim. Según relata, esta estructura forma ahora parte del museo dedicado a la moda que hay en esta localidad leridana: «Ese traje lo hice en Epyco y el resultado final lo presentamos a ese certamen en el que resulté ganadora», comenta con orgullo y entusiasmo.

Hasta esta escuela no solo llegan personas en busca de un futuro profesional. También hay personas que quieren aprender el oficio tras la retirada del mundo laboral: «Entre los alumnos vienen adolescentes de catorce años y personas que se acaban de jubilar de la administración», cuenta Herrero en su despacho, desde el que se oye el ruido de las máquinas de coser y cómo las profesores resuelven las dudas de los alumnos.

«Esta escuela abrió sus puertas hace veintitrés años y nuestro objetivo es dar una formación completa sobre una modistería avanzada» . Es decir, que los alumnos aprendan desde a hacer un patrón, hasta realizar los acabados para que la prenda sea perfecta: «En este oficio hay muchas personas que solo saben diseñar y no cosen. Dicen que ese es trabajo de las mujeres, pero nosotras podemos hacerlo todo», asegura Herrero. Es por ello que durante el primer año las alumnas aprenden «a trabajar con las máquinas» que se usan en cualquier taller, y después pasan al patronaje, corte y confección hasta acabar con el planchado, añaden las alumnas Vanessa Álvarez y Lourdes Cuervo.

Grado de Diseño

En la otra punta de la ciudad se encuentra Esne, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. Los alumnos estudian durante tres años todas las materias necesarias para aprender moda y después pasan un curso en Madrid.

Entre los alumnos que este año están aprendiendo uno de los oficios más antiguos está Sofía Sánchez. Cuando le preguntaban de pequeña que quería ser de mayor, contestaba de forma rotunda: «diseño». Con esta idea se quedó hasta que tuvo que escoger qué grado estudiar. Miró dónde se impartía esta carrera y vio que en Oviedo y Madrid se enseñaban las asignaturas que siempre había soñado estudiar. Finalmente se decantó por la primera opción, al encontrarse esta facultad cerca de su casa: «Soy de La Coruña y cuando llegué Asturias no sabía nada de costura. Ahora voy con la máquina de coser a todos los lados», ironiza.

Esta joven relata que los estudios son, sobre todo, prácticos. En el cuatrimestre y medio que lleva en Esne solo se ha sometido a tres pruebas escritas y el resto han sido trabajos: «La mayor parte de las asignaturas son prácticas y por el momento hemos hecho diseños basándonos en los modelos que aparecían en las revistas», añade, mientras su compañera Patricia San Martín enseña con ilusión los bocetos que ha hecho en la clase de María Abascal.

Cristina Verdasco, por su parte, no tenía claro a qué se quería dedicar en su etapa profesional. Cuando tuvo que elegir qué Bachiller hacer optó por la rama de Ciencias Sociales y los meses antes de hacer la EBAU aún no tenía las ideas muy claras: «Siempre me gustó el mundo de la moda, pero no sabía que existía el grado de Diseño hasta que unos días antes de hacer las pruebas de acceso a la Universidad me enteré de que existía esta carrera». Una vez que recibió las notas supo que ESNE ofrecía todas las asignaturas que quería estudiar y ahora está realizado segundo curso.

En él tiene que diseñar una colección infantil compuesta de seis conjuntos, bajo la supervisión de Begoña Vázquez. «Hemos empezando a realizar el último trabajo del curso, que consistirá en hacer diferentes prendas para niños de seis a catorce años. Hace unos días les di a escoger una serie de marcas y ellos han elegido la que más les gustaba . Ahora, tienen que esbozar los diseños en el papel, escoger las telas y los colores que usarán», relata la profesora, para a renglón seguido informar de que su asignatura es una de las más completas: «Los alumnos ponen en práctica todo lo que han aprendido en otras».

Entre las prendas que deberán realizar no faltarán los abrigos de verano ni tampoco las faldas y los pantalones: «La colección será para primavera-verano, pero los alumnos deben tener en cuenta que este año estamos en mayo y todavía estamos con las trencas a cuestas», añade.

Pasarela

Los estudiantes de este grado tienen claro que su futuro va a estar muy relacionado con el mundo de las pasarelas. Dos veces al año sus diseños serán lucidos en ellas, y para que se vayan acostumbrando a esa presión los profesores han ideado una actividad parecida, que se celebrará en junio en el Teatro Filarmónica. «Este evento es multidisciplinar. Los alumnos de Interiores hacen el diseño del escenario, los de videojuegos ayudan en el diseño gráfico y las prendas de ropa las ponen los alumnos de moda», reseña Roberta Barbán.

Ante este reto, las alumnas de tercero Meritxell Legaspi y Macarena López se muestran nerviosas. Presentarán en solitario una colección y ahora mismo se encuentran eligiendo los tejidos y la gamas de color. La primera tiene claro que basará sus diseños en el pueblo aborigen de Taiwán, los amis, y López en el flamenco. De igual forma, ya se empiezan a despedir de la escuela en la que han estudiado tres años, puesto que el próximo año acudirán a clase en Madrid. «Allí nos juntaremos los alumnos de Esne de Asturias y los que llevan estudiando allí desde el primer curso», concluye López.