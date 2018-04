El pago del Palacio de Congresos obliga a recortar 23,3 millones en inversiones El equipo de gobierno confía en salvar el ajuste, que incluye una rebaja de 4,3 millones del déficit, con la incorporación del remanente de tesorería GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Viernes, 27 abril 2018, 03:48

Después de dos semanas de idas y venidas, la comisión de Economía aprobó ayer sendas modificaciones presupuestarias para encajar el pago por la sentencia del Calatrava y cuadrar el presupuesto que, como adelantó este diario, fue aprobado con un déficit de más de 4 millones de euros. Entre una cosa y la otra, el Ayuntamiento tachará en el próximo Pleno, el miércoles que viene, inversiones por 23,3 millones de euros, que el concejal de Economía, Rubén Rosón, insistió ayer que se recuperarán con la incorporación el próximo mes del remanente de tesorería.

En números, supone dar de baja inversiones por 22,2 millones más otros 1,1 en transferencias de capital, las subvenciones para obras de accesibilidad en comunidades de propietarios pero también a la Fundación Municipal de Cultura para mejoras en los teatros Campoamor y Filarmónica y los 25.000 euros previstos para transformar la antigua plaza del Pescado de Trascorrales en un centro cultural. Del capítulo, solo se libran, los 110.000 euros que aporta el Ayuntamiento a la concesionaria del campo de golf para mejorar las instalaciones.

En realidad, cuando hay que tachar más de dos tercios de los 35,7 millones de euros anunciados en inversiones, no hay áreas que no se vean afectadas. Las restricciones del Ministerio de Hacienda, que solo permiten financiar con cargo al remanente de tesorería -el dinero que 'sobra' de un año para el siguiente- aquellas inversiones financieramente sostenibles -las que no generen nuevo gasto-, marcan la pauta. El equipo de gobierno ha decidido desviar al remanente la financiación de decenas de actuaciones y salvar aquellas que legalmente no pueden pagarse con el superávit. Valga de ejemplo la mejora de las instalaciones del campo de fútbol Manuel Díaz Vega, que estaba presupuestada en 458.000 euros. Tras la modificación aprobada ayer, tan solo quedarán en las cuentas 75.000 euros para la redacción del proyecto. El grueso, 383.000 euros se financiarán con remanente. Claro, que solo si el proyecto llega a licitarse dentro de este año, ya que Hacienda así lo exige en lo que supone otro de los problemas de financiar inversiones con rema nente.

De las inversiones en vías públicas (5,7 millones), se salvan apenas los 1,5 millones de euros para los distritos y se aplazan el resto de obras. También se caen de la lista actuaciones de los presupuestos participativos del año pasado como la instalación de aparcabicis o varias renovaciones de caminos. El capítulo que mayor recorte sufre es el de inversión en edificios y otras construcciones, de cuyos 6,8 millones de euros causaron baja ayer 5,3, lo que aplaza inversiones en colegios como el Jaime Borrás, el Buenavista o las Escuelas Blancas, los vestuarios prometidos al Juvencia o la mejora de calefacciones y climatización. En cambio, se salvan actuaciones en fase muy embrionaria o sin proyecto redactado como el polideportivo de La Florida, por los segundos, o el de Trubia, que contará con 200.000 euros de los 4,3 que cuesta.