El movimiento vecinal insiste en la responsabilidad patrimonial Representantes del movimiento vecinal de Villa Magdalena, en el Registro municipal. / P. LORENZANA Registra una petición para que se reformule el expediente con sus observaciones o que se abra uno nuevo si el actual caduca D. LUMBRERAS OVIEDO. Viernes, 15 diciembre 2017, 01:52

El Movimiento Vecinal Villa Magdalena presentó ayer en el Registro municipal un escrito en el que solicita que se reconsidere la propuesta de resolución del expediente del palacete de Villa Magdalena, que a día de hoy concluye que seis concejales del PP en 1998 son, en un sentido contable, inocentes de que el edificio se comprase por tres millones de euros y acabase costando más de sesenta. «Entendemos que hay varios aspectos que no se han tenido en cuenta y que son fundamentales para entender el caso», expuso el portavoz del movimiento, Daniel Latorre.

Para empezar, «cuando la instructora (la funcionaria Mercedes Díaz Amodia, que inicialmente no quiso hacerse cargo del expediente) dice que no hay responsabilidad patrimonial porque no hay responsabilidad contable creemos que no ha analizado bien la cuestión». Latorre explicó la falta de profundización en la investigación con un símil: «Tú pones una factura que diga 'una barra de pan vale mil euros' y el Tribunal de Cuentas dice que no hay responsabilidad contable. Queremos saber por qué esta barra de pan vale mil euros, por qué este edificio vale 64 millones».

El segundo de los tres aspectos a los que los vecinos replican son las pegas de la funcionaria sobre que no hubo un trámite de información previa, algo que «lastra» el expediente al no poderse determinar quiénes son los responsables y qué daño produjeron. En su escrito, el movimiento afirma que bastaría con comprobar quiénes decidieron en la Comisión de Gobierno del 27 de noviembre de 1998 que había que consignar (pagar preventivamente) el justiprecio de Villa Magdalena y qué funcionarios no ejecutaron dicho acuerdo. En cuanto al perjuicio, «es la diferencia entre el precio establecido por el Jurado de Expropiación por primera vez (11,2 millones) y el establecido como consecuencia de la retasación, más los intereses (más de 62, tras distintas sentencias)».

Por último, Amodia, puntualizó Latorre, alega que «no había un justiprecio al estar en litigio el caso. Hay bastantes sentencias del Tribunal Supremo que dicen que el justiprecio empieza a contar desde el momento en que han transcurrido dos años, no tiene nada que ver que esté en litigio o no», por lo que no hay justificación para no haber realizado la consignación del palacete.

Por todo ello, el movimiento reclama, en palabras de Latorre, «que se tengan en cuenta estas consideraciones para rehacer el expediente, porque de otra manera estaríamos diciendo que pagar 64 millones por Villa Magdalena es normal y los responsables de este desfalco se quedarían sin ningún tipo de responsabilidad. Sería una gran injusticia».

El movimiento valoró también la información publicada por este diario, según la cual un error en la prórroga del expediente podría conducir a su archivo. «Nos parece que, de ser así, sería una noticia triste» y, en todo caso, «aunque esté fuera de plazo, siempre se puede abrir otro. Lo importante es no cerrar en falso y tener en cuenta toda la información disponible», concluyó Latorre.