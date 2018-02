«Mi mujer era una salvaje; lo primero que hacía era pegarme, estaba rabiada» La acusada durante su comparecencia ayer en el juicio. / A. PIÑA El anciano declara que sufrió malos tratos de su expareja, 41 años más joven, pero la Fiscalía considera que no está probado y rebaja la pena JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 22 febrero 2018, 03:49

«Era una salvaje. Me daba patadas, lo primero que hacía era pegarme; había días en los que estaba rabiada». Así describió ayer el octogenario minero jubilado a la mujer, 41 años más joven que él y con la que estuvo casado dos años, acusada de malos tratos y estafa. Lo hizo durante su declaración en la vista oral ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. El anciano mostró tales problemas de audición durante el juicio que la abogada de la defensa, que insistió en la inocencia de su cliente y pidió su libre absolución, avanzó que tratará de impugnar la prueba testifical en sus conclusiones finales.

La acusada, M. E. M. C., negó el maltrato y que estafara dinero a su exmarido. Atribuyó la denuncia a intereses de la mujer con la que convive actualmente el hombre. Antigua amiga de ella y compatriota paraguaya, dijo haberla denunciado por «robarme una tele de plasma y 3.000 euros». Asimismo, atribuyó su divorcio a que en agosto de 2015 él «quería meter a una brasileña en casa».

El hombre, prácticamente analfabeto, sí que dejó claro que «esta no ye mi firma» cuando le mostraron la denuncia que inició el proceso. Al morir su hermana y su cuñado y antes de casarse con M. E. M. C., que los asistía en su domicilio de la calle Teverga de Las Campas, el anciano heredó parte de ese piso pero quiso comprar la totalidad de la propiedad del inmueble a sus sobrinas.

Ahí comienza, además, la otra acusación que pesa sobre la procesada. La Fiscalía sostiene que la mujer estafó a su anciano exmarido 400.000 euros en sucesivas extracciones en diferentes entidades bancarias en Oviedo y en San Martín de Teverga.

«Me lo robó todo. Me robaron y su querido se lo quedaba todo», bramó el hombre al tiempo que dijo que «vendí un tractor y un coche y me robaron las perras». Se da la circunstancia que M .E. M. C. mantenía una relación con otro hombre del que quedó embarazada y dio a luz un hijo en las navidades de 2015.

La mujer con la que convive ahora el anciano -y el novio de esta- también prestó declaración. Explicó que «todas Las Campas sabía que le pegaba. Lo trataba fatal. Ella le pedía a él que le pegara porque decía que la Justicia siempre actúa a favor de la mujer». Asimismo, explicó que la acusada disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y que lo manejaba «el querido».

Según estima el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, el desfalco en las cuentas comenzó en noviembre de 2014, meses despues del enlace matrimonial que se llevó a cabo en Paraguay. En las primeras extracciones se anotan retiradas de 70.000 y 69.000 euros, así como una disposición en efectivo por importe de 42.000. El propio anciano mentó cifras similares a las extraídas para pagar el piso, la compra de fincas a su cuñado y para efectuar gestiones de la herencia recibida. Al director de una oficina bancaria en San Martín, sin embargo, le parecieron raros los movimientos y afirmó como testigo que el anciano parecía «coaccionado».

Temores

M. E .M. C. , sin embargo, explicó que el por entonces su marido, «sacaba dinero en las oficinas del pueblo porque pensaba que el Estado se lo iba a robar». Ese dinero se guardaba, supuestamente, en una caja de seguridad en el domicilio de Teverga de la que dijo desconocer cómo se abría. El estado precario en el que el anciano pasaba temporadas en Teverga también fue motivo de escrutinio por las partes. La asistenta social que le atendía allí inició un proceso para declararle inhábil algo a lo que él se negó y que justificaría el celo del anciano con sus ahorros.

La Fiscalía rebajó su petición de pena de nueve a siete años por entender que no quedó acreditado el delito de lesiones en el juicio.