Multas contra conductas incívicas Un grupo de jóvenes practicando el botellón por las calles del Oviedo Antiguo. / Álex Piña La nueva ordenanza municipal suprimirá los preavisos y sancionará directamente CECILIA PÉREZ Martes, 1 mayo 2018, 18:44

La Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Oviedo está de reformas. La futura norma multará directamente a todo aquel que realice un botellón en la calle o que no recoja los excrementos de su mascota en la vía pública. Hasta ahora la Policía Local solamente reprochaba formalmente estas conductas. Con la reforma se suprimirán los apercibimientos y se pasará a tocar el bolsillo directamente. Ahora, si un ciudadano no recoge los excrementos de su perro por la calle o un grupo de jóvenes se dedican a practicar el botellón alegremente en una de las plazas de la capital asturiana se enfrentarán a una multa. En la norma actual, las infracciones leves se castigan simplemente con apercibimiento o, para los persistentes, multa de entre 10 a 750 euros. Las graves elevan la cuantía a entre 750,01 y 1.500 euros y las muy graves –por ejemplo, realizar una pintada en un monumento– parten de 1.500 y llegan a los 3.000. Las nuevas cuantías aún no se han precisado pero la tendencia es que aumenten. «La gente ensucia mucho cuando hace botellón, pero por mucho que multen van a seguir haciéndolo porque van a pensar que nos lo van a pillar o cuando aparezca la Policía van a marchar corriendo», señala Carlota Fernández que defendió que «si manchas tienes que pagar la multa».

Gustavo Pérez pone el punto de atención en las multas directas a los dueños de las mascotas que no recojan los excrementos en la vía pública. «Me parece normal, porque la calle es de todos y a nadie le gusta encontrase con un regalito o pisarlo, que sería peor», indicó.

Sobre qué sanción económica se debería imponer a los que infrinjan la ordenanza municipal, Fernando de La Vega señala que «más que multa, les haría recoger con la lengua toda la porquería que dejan los jóvenes cuando hacen botellón».

Manuel Fajardo cree que multar directamente a los jóvenes que hacen botellón no solucionaría el problema máxime cuando son menores de edad. «Es un problema para la sociedad y más allá de tocar el bolsillo habría que fomentar otra forma de educación a través del deporte o actividades extraescolares para fomentar otros valores y conductas».

En el caso de multar a los propietarios de perros que no recojan sus excrementos, David Vila argumenta que «es complicado disuadir a la gente de este tipo de conductas a no ser que sea tocándoles el bolsillo, y todo lo que no vaya por ahí seguramente repercuta negativamente en contra del perro. El tema económico siempre duele y creo que es una medida acertada», aseguró este vecino de la capital asturiana.