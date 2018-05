«Los municipios del área central tiene que aprender a compartir y no competir» El alcalde convoca a los grupos para fijar una posición común sobre el área metropolitana, pero el PP cree difícil llegar a un acuerdo en año electoral G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 16 mayo 2018, 03:50

Los municipios del área central asturiana «tenemos que aprender a compartir no a competir». Con un mensaje contra el localismo, el alcalde, Wenceslao López, convocó ayer a todos los grupos municipales para ir acercando posiciones de cara a generar una postura común sobre la futura área central metropolitana. «Se trata de la primera reunión», explicó López, «con motivo de la puesta en marcha, a nivel autonómico, del proceso para definir una gobernanza conjunta del área central asturiana. Es una mesa en la que se tratarán los asuntos a debatir con el objetivo de alcanzar una posición consensuada con una voz única en temas que superarán este mandato, el siguiente y el siguiente».

López rechazó los localismos: «Tenemos que aprender a competir fuera de Asturias, y compartir dentro», dijo acerca de la decisión de Mieres de abandonar el proyecto si el grado de Deportes no se implanta en su campus. «Creo que es un recorrido largo, pero en esta primera fase no debemos de cometer ningún error. En Asturias nos guste o no, tenemos cierta cultura localista, que hay que erradicar si queremos crear un espacio de gobernanza en el area central», recalcó.

Precisamente, esa polémica, pero no solo, es la que llevó ayer al PP a poner en duda la viabilidad del proyecto. Su portavoz adjunto, Gerardo Antuña, manifestó que «parece muy difícil, con esos antecedentes y a un año de las elecciones, que todas las formaciones de todos los ayuntamientos nos vayamos a poner de acuerdo. Hay cosas que siempre suenan muy bien cuando se dicen, que nadie les puede poner un pero, pero la idea de un área metropolitana lleva por encima de la mesa del Principado 30 años», destacó.

Antuña subrayó que, por ejemplo, para poder coordinar políticas de movilidad el equipo de gobierno «y el concejal que lleva la revisión del plan, debería de facilitarnos la información para que podamos compararla con el plan en el que trabaja el Principado».

El alcalde insistió en superar el localismo, compartir y coordinar políticas para evitar la competencia entre municipios, para permitir al área central asturiana competir en el mundo y ser «el motor» de Asturias, un motor que tire también de las alas y donde estas no se sientan discriminadas. López destacó la necesidad de alcanzar «una visión de generosidad, de compartir y no competir. El localismo para una región como Asturias es algo negativo que hay que tratar de erradicar», una postura que ya defendió cuando renunció a entrar en la pugna por el grado de Deportes y abogó porque la decisión la tome la Universidad. No explicó, en cambio, las razones por las que su equipo de gobierno pretende construir una recinto ferial para ganado en el polígono de Olloniego, cuando existe otro en Llanera y la ciudad tan solo celebra un menguante mercado de ganado al año por La Ascensión.