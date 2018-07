Baby vuelve a volar en Oviedo

'Dirty Dancing', el gran clásico de cinematográfico de los años 80, llegó al Teatro Campoamor de Oviedo en forma de espectáculo teatral. Laura Enrech en el papel de Baby y José Dominguez en el de Johnny Castle. La escenografía es espectacular, con diferentes escenarios y hasta 15 personajes en escena a la vez en los momentos más animados. Una verdadera armonía coral que es divertida, porque además de espectáculo de danza la obra tiene mucho de comedia de situación.

La historia es de sobra conocida: verano de 1963, la joven Baby Houseman está a punto de cambiar (despertar adolescente y sexual) mientras pasa las vacaciones junto a sus padres y hermanos en el hotel Kellerman's (Castkill Mountains de Nueva York). Allí descubre una desenfrenada fiesta repleta de música y baile en el área de empleados. El instructor de tal coreografía en el hotel es Johnny Castle. Comienza el idilio: dos jóvenes espíritus unidos en el verano más desafiante de sus vidas.

Interpretación libre de la película protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Gray. La escenografía se compone de tres escenarios giratorios que persiguen transportar al espectador a los diferentes lugares donde se desarrolla la obra. Partes decisivas de la misma son las interpretaciones musicales de canciones míticas: 'Hungry Eyes', '¡Hey!, Bbay, Do you love me?' o 'The Time Of My Life' (galardonada a los Óscar a la mejor canciones en 1987). Dirty Dancing se estrenó en Estados Unidos en 1987 con un guión de Eleanor Bernstain (que también firma esta adaptación) fruto de sus recuerdos veraniegos infantiles.

Baby es definida por su ingenuidad, une el despertar sexual con la conciencia del adulto, y la dificultad de la obra está en la competir con los mismos fotogramas de la película, recordados por todos, deliberadamente manifiestos por los productores, y salir ilesa. Su origen no fue un espectáculo interactivo pero ha terminado siéndolo: es inevitable el corifeo de gradas o palmas en los tramos decisivos musicales.

Pelucas y prendas carismáticas (chupas de cremallera, camisetas de tirantes, vestidos vaporosos...) muestran el vestuario de esos años. El hotel queda recorrido a la perfección en sus diferentes cuadros: hall, comedor, cuartos de baño, jardín, habitaciones de huéspedes y el sótano donde el staff practica el baile. El género disco por excelencia reinventado a través de una película que vuelve a ser escena y teatro. La gente acabó bailando en las butacas, participando con los actores que en momentos entraban por el patio de butacas a escena. Muy aplaudido.