«A los músicos nos queda la suerte de tocar en directo»

The Christians serán hoy el último gran grupo por actuar en el escenario central de San Mateo 2017. Llegan a Oviedo celebrando su gira de 30 aniversario y luego de haber lanzado su último álbum, 'We' en 2015. Para Garry Christian, su líder y cantante, vivir una carrera que abarca cuatro décadas «ha sido un buen viaje». Con altibajos. De alcanzar el número 1 en la lista de ventas del Reino Unido con su segundo álbum, 'Colour', a separar la banda en 1995 para intentarlo en solitario. A su vuelta, en el cambio de siglo, este grupo que mezcla el soul y el pop retomó la senda de los grandes escenarios tras probar formaciones acústicas para clubes y teatros. Esa noche, en la plaza de la Catedral, The Christians al completo. Antes, Garry cuenta sus planes, su disco en ciernes, 'Sings and Strings', y del show que proponen esta noche.

-Su carrera comenzó hace 30 años. Un largo viaje, ¿cómo ha sido?

-Sí, un largo y muy buen viaje en el que he tenido la suerte de conocer a mucha gente. De hacer música, escribir canciones. Y tenemos la suerte de seguir en el escenario.

-Cuente un anticipo del concierto de esta noche.

-Habrá cosas de nuestro segundo disco y del primero, también. 'Harvest for the World' y 'Words' las tocaremos seguro y 'Forgotten Town'. Y también habrá cosas más recientes.

-¿Qué proyectos tiene para seguir, como dice, en el escenario?

-Hace dos años sacamos 'We' que es un disco que está funcionando muy bien y ahora lanzamos uno nuevo que se llama 'Sings and Strings' que es algo totalmente diferente. Son versiones de canciones clásicas del grupo, de los éxitos, pero acompañadas solamente por cuatro instrumentos de cuerda y una sección vocal también de cuatro voces.

-¿Se podría decir que busca sus raíces musicales?

-De alguna manera. Por ejemplo 'Words' que fue un gran éxito en España la tocamos ahora con un interludio con gaitas irlandesas, un solo que queda fantástico.

-Fueron número uno en ventas con su segundo álbum. ¿Los números importan o quedan en anécdota al pasar el tiempo?

-No, aquello fue muy importante. Fuimos número uno en todas partes con 'Colour'. En el Inglaterra, creo que también en España.

-De sus comienzos a ahora, ¿han cambiado muchas cosas en el mundo de la música?

-Muchas cosas. Nuestro primer disco fue en vinilo y la gente iba a las tiendas a comparar discos. Eso hoy no pasa con internet. Ya no sé si los músicos haremos nunca más dinero con los discos. Pero lo que sé es que tenemos la suerte de tocar en directo y vender así nuestra música, en vivo. Nuestra fuente de ingresos es esa.