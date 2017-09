«Los musulmanes deben buscar la contranarrativa al discurso radical» Raúl Cienfuegos y Benigno Maujo momentos previos a la conferencia en el hotel Nap. / PABLO LORENZANA La delegación asturiana de la Asociación de Reservistas Españoles imparte una conferencia sobre terrorismo yihadista CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 30 septiembre 2017, 02:00

«Cataluña no estaba preparada para afrontar un atentado yihadista», así de claro se mostró el cabo reservista del Ejército del Aire, Raúl Cienfuegos, durante la conferencia que impartió ayer bajo el lema 'Terrorismo de etiología yihadista'. Una charla enmarcada dentro de las actividades que organiza la delegación asturiana de la Asociación de Reservistas Españoles.

Los salones del hotel Nap acogieron un acto en el que se habló del terrorismo de «nuevo cuño», como así lo definió el ponente. Raúl Cienfuegos señaló, minutos antes de su comparecencia, que los atentados yihadistas en Cataluña, el pasado mes de agosto, eran previsibles. «Cataluña es un punto débil por todo lo que está ocurriendo a nivel político por lo que era bastante probable que ocurriera algo así», aseguró.

La explicación la encuentra Cienfuegos en que las competencias de seguridad en Cataluña están transferidas. «Los Mossos d´Esquadra no cuentan con los medios que tiene la Policía Nacional o la Guardia Civil», apuntó sin menospreciar, eso sí, la formación y preparación del cuerpo policial catalán.

Con todo, Cienfuegos insistió en que hay que evitar la radicalización de los jóvenes susceptibles de caer en redes terroristas: «Buscan perfiles muy concretos, menores de edad, y las redes sociales son el caldo de cultivo para lograrlo», precisó.

Para combatir el terrorismo yihadista, Cienfuegos aseguró que no hay que «atacar» posiciones del Daesh en Siria o Irak sino que hay que ir a la fuente más cercana: la comunidad musulmana. «Se tienen que postular en contra del terrorismo y buscar la contranarrativa al discurso radical porque si no lo hacen serán parte del problema y no de la solución», indicó.

Medidas de protección

Raúl Cienfuegos explicó que a pesar del último atentado yihadista cometido en territorio nacional, España cuenta con «una ventaja» respecto al resto de Europa: «Aquí no tenemos muchos musulmanes de segunda ni tercera generación que puedan ser captados por grupos terroristas». Añadió, además, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «están muy bien preparados» para combatir el terrorismo yihadista.

Para ello, incidió en «dejar trabajar» a la Policía Nacional y Guardia Civil. Puso ejemplos. «Cuando veamos un control policial en la carretera no debemos dar aviso a través de las redes sociales porque es dar pistas a quien no debemos», aseguró. Por ello, Raúl Cienfuegos apeló a la colaboración de la población civil.