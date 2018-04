Ana Nebot: «Los padres tienen que escuchar cuál es el talento de sus hijos» Ana Nebot durante la charla en el Espacio Circus. / MARIO ROJAS C. P. Sábado, 14 abril 2018, 00:24

La soprano Ana Nebot participó ayer en el Espacio Circus en una conferencia, organizada por la Fundación 16de24, donde se habló de cuando 'La pasión se convierte en profesión'. Este fue el título de la charla que sirvió de arranque a Ana Nebot para explicar cómo lograr hacer de lo que te gusta un modo de vida. La cantante sirvió de ejemplo práctico. Apasionada de la música desde pequeña ha logrado hacer de su pasión también su profesión. «En mi caso todo fue muy natural porque la música ha sido una constante en mi vida».

Defensora de las artes en todas sus vertientes reconoció que «dedicarte a una disciplina artística hoy en día sigue significando que estás un poco loco», aseguró entre risas. «Pocas familias llevan bien que un hijo diga que quiere ser cantante, pintor o músico porque se sigue apostando por las enseñanzas técnicas», apreció Nebot.

La soprano puso como ejemplo práctico su propia experiencia. Empezó a estudiar la carrera de Medicina mientras la compatibilizaba con sus ensayos en el coro de la Fundación Princesa de Asturias. «En el tercer mes me di cuenta que no era para mí. Me pregunté qué pasa si estudio algo que me gusta». Y así lo hizo. Se matriculó en Historia del Arte y en canto. «Para mí era más importante ir a los ensayos del coro de la Fundación Princesa de Asturias que ir a las prácticas de Anatomía».

Con esta máxima hizo un llamamiento a los padres. «Tienen que escuchar cuál es el talento de su hijos y formarles de una manera humanística con alcance a disciplinas artísticas como acudir a conciertos o museos porque es un enriquecimiento para el alma». El objetivo es que se llegue a «un sistema donde se creen ciudadanos con capacidad crítica y no una masa consumista», defendió Ana Nebot durante el acto organizado por la Fundación 16de24.