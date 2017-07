El zoo necesita mejores accesos Domingo, 9 julio 2017, 06:18

Patricia Bravo acudió hace poco al Núcleo Zoológico El Bosque con su familia. Sus hijos pequeños pasaron una tarde diferente, viendo animales que «en algunos casos hasta ahora nunca habían visto». Lamentó, sin embargo, que el zoo no tenga más ayudas y mejores accesos. De hecho, dice que, como no sabía llegar muy bien, preguntó a una persona que estaba en las inmediaciones y «no supo o no quiso indicarme cómo se llegaba hasta El Bosque». Después, «me he enterado que hay vecinos contrarios a esta actividad, lo que es una pena», concluyó.