'Nicolás' vuelve al albergue

La familia avilesina que lo acogió, lo ha devuelto | Los gestores de la Perrera lamentan que cinco de las seis familias que se han interesado por él, ahora no lo quieren

«Tengo que ir a buscar a 'Nicolás', la familia que lo acogió lo ha devuelto». Con estas palabras Eva Rodríguez relataba ayer que el perro que apareció apaleado y tirado en un cubo de basura en La Manjoya no se había adaptado a su nueva vida.

El pasado fin de semana, una familia de Avilés se lo llevó a su casa. Todo parecía indicar que iba a vivir ahora una nueva vida tras el calvario que sufrió. Sin embargo, este deseo no se ha cumplido. Según relató ayer Rodríguez, la familia que lo acogió tiene un perro mastín y ambos animales «se enzarzaron». Tras la pelea, los adoptantes tomaron una decisión: devolver a 'Nicolás' al albergue de animales.

Ante esta situación la coordinadora de adopciones del albergue de animales se puso en contacto con las otras «cinco personas» que cubrieron los papeles para adoptarle y cuatro de ellas no se quieren hacer cargo de él. «Les he llamado por teléfono pero ahora no quiere acogerlo», lamenta.

La historia de 'Nicolás' se conoció a mediados de diciembre. El día 21, José Vázquez se encontró al perro tirado en un contenedor de basura. Le habían maltratado y sufría laceraciones, el cráneo lo tenía hinchado y presentaba extrema delgadez. Ante esta situación el animal fue trasladado hasta la clínica Quirós. Allí permaneció hasta la semana pasada y cuando se recuperó de sus heridas fue trasladado al albergue para que las familias que lo querían adoptar lo vienes.

Por aquel entonces los veterinarios avisaron que 'Nicolás' podría no adaptarse a vivir en un piso. A pesar de pesar 24 kilogramos, su peso normal es de 30, es un animal de raza grande y aún no se sabe si se adaptaría a vivir en un piso.

Además, se tiene que acostumbrar a vivir sin el ojo izquierdo, que perdió por culpa de uno de los golpes que sufrió..