«No hay ningún motivo para no haber traído la exposición de aves» Imagen de los puestos tradicionales del Mercau Astur en la plaza de la Catedral. / DAMIÁN ARIENZA Roberto Sánchez Ramos justifica la ausencia de la exposición de animales de la losa «porque hay que innovar» con otros contenidos CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 13 mayo 2018, 02:20

La ausencia de la tradicional exposición de aves de las carpas de La Ascensión fue ayer uno de los temas más comentados entre los usuarios de la feria. «Le han quitado un poco de gracia porque era uno de los atractivos que tenía», apuntó Elsa Junco, una incondicional de la feria. Se lamentó también de que se haya sustituido por puestos de mercadillo porque «es como si se hubiese perdido cultura asturiana», aseveró.

La presencia ayer al mediodía del concejal de Cultura en la losa, tras el desfile de ganado vacuno, sirvió para intentar buscar una explicación de por qué este año La Ascensión no cuenta con esta tradicional exposición de animales. «No hay ningún motivo por lo que este año no se hayan traído, no lo sé, pero tenemos una exposición maravillosa de música de la tierra y me imagino que nadie la fue a ver ¿no?», ironizó Roberto Sánchez Ramos.

Lo hizo para añadir, a renglón seguido, que en esta edición se ha apostado por «la innovación». «La idea es ir cambiando y tener diferentes atractivos todos los años», zanjó el edil.

Sánchez Ramos también quiso responder a las críticas de los productores que se quejaron de la reducción de espacio de los puestos en la carpa de Productos Asturianos. Una disminución que según los comerciantes influiría negativamente en el volumen de ventas. El edil de Cultura señaló que la reducción del tamaño de los expositores obedece a la nueva normativa de seguridad. «El hecho de no tener un lugar estable que nos permita acertar en la demanda de todo el mundo nos crea difcicultades de accesibilidad. A muchas personas les encantaría tener más espacio pero es el que es y las medidas de seguridad son las que son», enfatizó.

Con todo, la feria de La Ascensión de este año ha dado para opiniones de todo tipo. A Emilio Fernández, por ejemplo, no le gustó la idea de que la losa se convirtiese en un espacio destinado al desfile de ganado, en alusión a la Gala de las Estrellas Ganaderas. «Hay que sacarlo de aquí porque no tiene sentido y pone de manifiesto la necesidad de que Oviedo tenga un recinto ferial en condiciones».

A David Muñiz la feria de La Ascensión de este año le parece «más comercial». Critica la gran cantidad de puestos de «mercadillo» alejados de la tradición asturiana. «Si querían puestos de este tipo que los pusieran en el paseo de Los Álamos y no aquí», se lamentó.

En cambio Mónica Banciella y Julia Mesa defendieron que «la losa está maravillosa». Solo pusieron una pega, que no se celebre en el mismo fin de semana la feria de ganado de Olloniego-Tudela. «Echo de menos que el mercado de ganado esté separado en días», apuntó Banciella, opinión que respaldó Julia Mesa «porque me gusta mucho la ganadería que para eso soy de pueblo», enfatizó.

Ventas pasadas por agua

Otro de los escenarios tradicionales de la feria de La Ascensión son las plazas de la Catedral y de Porlier donde se ubica el Mercáu Astur. La lluvia caída ayer echó por tierra uno de los días grandes para los comerciantes. «Hemos perdido un 70 por ciento de ingresos por culpa de la lluvia», ejemplificó Lito Ovín, propietario de los burros destinados a dar paseos a los niños alrededor de la plaza de la Catedral. «Nos está yendo muy mal porque la gente no se anima a salir con este día», se lamentó Pilar Fernández que regenta un puesto de boroña preñá en la plaza de Porlier. Hoy todos miran al cielo. El objetivo, recuperar las ventas perdidas por la lluvia.