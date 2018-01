Novecientos euros de multa por no presentarse a una mesa electoral en junio de 2016

L. M. A, vecino de Oviedo, deberá pagar una multa de 900 euros por no personarse en la mesa electoral en la que estaba convocado para las Elecciones Generales de junio de 2016, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía; que inicialmente solicitaba el pago de 1.920 euros.

La defensa, ejercida por Belén González, y el propio acusado, manifestaron a la salida de la sala de vistas que a pesar de haber llegado a una sentencia de conformidad no están satisfechos con ella. «No queda otro remedio», afirmó L. M. A., que aseguró junto a su letrada que sí llegó a presentarse a la mesa electoral en la que estaba citado en calidad de vocal suplente. Además, aseveran que una vez allí le dijeron que se podía marchar porque no era necesario. Asimismo, no le otorgaron ningún documento que acreditara su presencia el día de los comicios.

Prevalecerá, sin embargo, la versión del fiscal y el acusado tendrá que hacer frente a la multa en un periodo de seis meses a razón de cinco euros diarios.