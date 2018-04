Oviedo aprueba la propuesta de oficialización de la toponimia del concejo El cartel que indica la entrada a Uvieu desde Lugones. / Mario Rojas La propuesta ha salido adelante con los 14 votos a favor de PSOE, Somos e IU EFE Oviedo Martes, 3 abril 2018, 23:21

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado hoy la propuesta sobre oficialización de la toponimia del concejo de Oviedo, por la cual el término Uviéu pasará a ser oficial, con los 14 votos a favor del tripartito y los 13 en contra del PP y de Ciudadanos. Con esta aprobación, se reconocerá el término en asturiano del concejo, sus parroquias y las calles de las mismas.

El concejal de Urbanismo de Oviedo, Ignacio del Páramo, ha declarado que con esta propuesta atienden la petición de los grupos de la oposición, que en su día le pidieron al tripartito que aplicasen la Ley de Normalización y Uso del Asturiano, ya que su artículo 15 recoge la petición de dar oficialidad a los topónimos de los concejos de la región.

Del Páramo ha señalado que el equipo de Gobierno no sólo ha trabajado para el reconocimiento de este término asturiano, sino que durante dos años ha hecho un estudio de los núcleos rurales del concejo, desconocidos hasta el momento por el Consistorio.

En este sentido, ha subrayado que ha redibujado los límites del concejo, ya que muchos núcleos no aparecían ni en la historia ni en la toponimia del concejo, algo que ha calificado como "surrealista". Asimismo, ha recordado que Oviedo es de los pocos concejos que no habían aplicado este artículo y le ha pedido al PP y Ciudadanos que sean coherentes con su petición y voten a favor de la misma.

Sin embargo, el edil popular Gerardo Antuña ha declarado que su grupo votaría en contra de la misma, alegando que en muchos informes se habla del término 'Uviéu' mientras que en otros se refieren como 'Uviéo' por lo que el PP no votaría a favor de algo de lo que no se tiene certeza. Además, ha insistido en que el tripartito se está metiendo en un "callejón sin salida", ya que el artículo al que ha hecho referencia Del Páramo habla del topónimo de la ciudad, no del concejo, que seguiría siendo Oviedo, según Antuña.

Por su parte, el edil de Ciudadanos Luis Zaragoza, ha señalado que su grupo tampoco votaría a favor de la propuesta al entender que el trabajo requería un tiempo y un rigor científico que "no se ha producido en este caso". Zaragoza ha lamentado que los trabajos se hayan hecho mediante un contrato menor, "como hace siempre este Gobierno", y ha recordado que la persona encargada del trabajo ha plasmado en sus informes las dificultades encontradas y lo "exiguo" que era el plazo de tres meses.

Finalmente, la propuesta ha salido adelante con los 14 votos a favor de los grupos que forman el equipo de Gobierno, PSOE, Somos e IU, a pesar de los 13 votos en contra de los grupos de la oposición, PP y Ciudadanos.