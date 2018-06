«En el Nueva York de los años 30, el Teatro Campoamor fue legendario»

La escritora María Dueñas (Puertollano, 1964), famosa por 'El tiempo entre costuras', acudirá mañana al Teatro Campoamor (20 horas, entrada libre) para presentar su última novela, 'Las hijas del capitán'. Al hablar de ella se nota el entusiasmo con que ha elaborado la obra.

-¿Algún plan por la ciudad?

-Me encantaría, pero estamos en plena promoción. Será una visita muy breve, pero enormemente satisfactoria.

-¿Puede adelantar algo de mañana?

-Vamos a charlar sobre mi nueva novela. Es una historia sobre tres jóvenes españolas que migran a la Nueva York de los años 30. Es una historia apasionante, con el telón de fondo de la migración de 40.000 españoles, muchos de ellos asturianos.

-Viene al Teatro Campoamor, que también aparece en su obra.

-En el Nueva York de los años 30, fue un teatro legendario en el que había películas y muchas obras de teatro en español. Muy a menudo actuaban compañías españolas que llegaban; otras, un poquito más 'amateurs', se formaban allí. Acogía grandes estrellas. Por ejemplo, a Carlos Gardel.

-¿Cuánto hay de Asturias en esta novela?

-Personajes de aroma asturiano -las protagonistas son malagueñas- y constantes referencias. Existía el Centro Asturiano en la calle 14, donde transcurre casi toda la acción. Es el epicentro de la colina española, donde más negocios hubo hasta casi los años 80. Hay pequeños establecimientos, como la pensión La Avilesina, y un negocio floreciente, 'El chico', cuyo propietario se llamaba Benito Collada, un asturiano de rompe y rasga. Era una especie de restaurante-cabaret donde llegaban artistas españoles.

-¿Y algo más?

-Mi documentación la agradezco a Luis Argeo y al profesor de la Universidad de Nueva York James Fernández, asturiano y nieto de asturianos. Llevan diez años investigando para recuperar el legado de la colonia española.

-¿Qué aportan los personajes reales, como el conde de Covadonga, Alfonso de Borbón y Battenberg?

-Me gusta incluir personajes reales y con sustancia. Mis chicas pertenecen a, como era la mayoría de la colonia, gente trabajadora, que llega casi con lo puesto. Como contrapunto, existe otro nivel social, aristócratas o gente con intereses profesionales. Uno estos dos mundos a través de personajes que estuvieron allí.

-¿Por qué ambientar en 1936?

-La pauta me la da el conde de Covadonga, justo este año estaba en Nueva York en proceso de divorcio con Edelmira Sampedro, que es también de origen asturiano. Además, supone una brecha en la colonia. Hasta entonces pensaban que iban a retornar a España; a diferencia de otras colonias, no soñaban con una vida nueva en América. La guerra civil va a trastocarlo todo, la oportunidad de volver se desvanece.

-¿Hay algún mensaje feminista?

-Empecé a escribir antes de que llegara este año toda esta revolución que nos tiene impactados, por fortuna; llevaba tres años cuajándose. No es deliberadamente feminista, pero quiero hacer una reivindicación del papel de las mujeres en momentos difíciles, como emigrar y asentarte en un mundo nuevo en el que lo desconoces todo. El coraje merecía un reconocimiento y un homenaje.

-¿Qué queda de aquella colonia?

-Restos físicos, poquísimo. En la calle 14 queda La Nacional, que es la más antigua de las sociedad españoles de beneficencia. Ahí se reúne la colonia a ver el fútbol, antes a buscar trabajo. Queda desacralizada la iglesia de Guadalupe, donde se casaban y bautizaban.

-¿Cómo fue el proceso creativo?

-Primero, dos meses documentándome. He viajado mucho a Nueva York, he tocado mil puertas, me he entrevistado con miembros de la antigua colonia muy viejitos y me he sumergido en el diario 'La prensa'.