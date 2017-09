Nuevas sentencias complican la recaudación de la Plusvalía El TSJM pone en duda que los municipios puedan liquidar el tributo tras ser anulada su fórmula de cálculo por el Constitucional G. D. -R. OVIEDO. Martes, 12 septiembre 2017, 00:29

La Administración no es tonta. Conoce sus límites, sabe que a veces comete errores de bulto y se protege. A la anulación de los dos artículos que regulan el cálculo de laPlusvalía -oficialmente, Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana- por parte del Tribunal Constitucional porque suponía que se pagaba también cuando había pérdidas en la transmisión, le ha seguido un paso más allá el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En una sentencia, acaba de negar, incluso, la capacidad de los ayuntamientos, en este caso el de Pinto, para hacer la liquidación del tributo.

Sostienen los magistrados de la sala de lo Contencioso madrileña que el Constitucional anuló los dos artículos referidos al cálculo del impuesto y, por tanto, no son válidas las liquidaciones que se practiquen de acuerdo a ellos. En la práctica, supone que ya no será necesario (de momento en Madrid) que el contribuyente demuestre que no ha existido realmente ganancia en las transmisión del bien para librarse de pasar por caja. Ese es el resquicio en el que se apoya el Ayuntamiento de Oviedo (y otros muchísimos) para seguir girando la liquidación del impuesto: dejar la carga de la prueba en manos del contribuyente. Hasta el momento ha funcionado. Los juzgados han dado la razón al Ayuntamiento casi siempre, pero cuando el caso de Pinto y el TSJM llegue en casación al Constitucional, los problemas pueden ser graves.

El Ayuntamiento prevé ingresar este año 13,6 millones de euros por la Plusvalía, pero a 30 de junio solo había reconocido algo menos de cinco y recaudado efectivamente menos de tres. La buena noticia es, como siempre, la doctrina de actos firmes, que protege aquellas decisiones administrativas que no hayan sido recurridas, pero si Hacienda no reforma el impuesto o encuentra un camino alternativo, abrirá un agujero descomunal en las cuentas de los municipios, también en Oviedo.

El Grupo Municipal de Ciudadanos anunció ayer que llevará a la próxima comisión de Economía varias cuestiones relacionadas con esta nueva sentencia, que calificó de «mazazo». Preguntará si el Ayuntamiento va a realizar alguna modificación en la ordenanza fiscal que regula este impuesto para adaptarlo a la nueva situación jurídica y pedirá, mediante un ruego, que solicite al servicio municipal correspondiente un informe para evaluar si el texto de la ordenanza es acorde con la nueva situación creada tras la sentencia.