El nuevo IES de La Corredoria sufre otro retraso por los problemas con el proyecto Infografía del segundo IES de La Corredoria. / M. R. La Consejería de Educación prepara otros pliegos para licitar el diseño del centro, esperado por los vecinos desde 2015 GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Jueves, 24 mayo 2018, 03:53

Al nuevo, anunciado y demandado Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de La Corredoria le aplicó ayer el Gobierno del Principado el artículo 155. No el de Cataluña, sino el de la Ley de Contratos del Sector Público para aprobar la renuncia al contrato para la redacción del proyecto del centro educativo. La resolución llega como consecuencia del recurso del Colegio de Arquitectos contra los pliegos ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales el pasado diciembre y conlleva la anulación de la autorización del gasto de 405.350 euros. Hablando en plata: administrativamente, el proyecto está en el mismo punto en el que estaba en 2016, con un anteproyecto redactado.

Educación trabajaba en la redacción de los nuevos pliegos, según explicó el consejero Genaro Alonso, desde que se hizo pública la resolución del Tribunal. Lo llamativo es que esta se conoció el 26 de enero y han pasado cuatro meses hasta que la consejería ha acordado el desestimiento del contrato, paso previo a la nueva licitación. Fuentes del departamento achacaron ayer a la complicación administrativa la demora en la resolución y anunciaron que la Consejería de Educación ya ha aprobado los nuevos pliegos para la redacción del proyecto, que se publicarán «próximamente».

De esos nuevos pliegos se sabe poco más que el Colegio de Arquitectos colaborará en su redacción y que Alonso preveía que el proyecto constructivo esté redactado este mismo año y se pueda pedir la licencia de obras al Ayuntamiento. «Con esta medida nos vemos obligados a retrotraernos en el tiempo», se quejó el consejero en la Junta General.

La previsión se puede volver a quedar corta. La contratación ahora anulada se aprobó en septiembre pasado y hasta mediados de diciembre no se reunió por primera vez la mesa de contratación para estudiar las ofertas. Añadir a estas alturas del año tres meses más a las demoras que acumula el proyecto, complicaría cumplir el último calendario anunciado por el consejero del ramo ante la Junta.

Héctor Castrillo, uno de los portavoces de la plataforma que demanda el segundo instituto para el barrio más poblado y joven de Oviedo, no ocultó ayer su hastío ante los retrasos: «Esta consejería no tiene ninguna gana de hacer el instituto», lamentó. «Sabíamos que se podía demorar por el recurso de los arquitectos, pero si se tardan cinco meses en resolver es que no es una prioridad», concluyó.

Esos meses, en realidad, son solo el último de los tropezones de un centro educativo de cuya necesidad no duda ninguna fuerza política ni en el Consistorio ni en la Junta General, pero en el que los padres de los alumnos de los tres colegios de Primaria del barrio empiezan a descreer. El Principado, con José Luis Iglesias Riopedre como consejero, se comprometió a que en 2011 arrancarían las obras del IES, que se pondría en servicio en el curso 2015-2016. Desde entonces, tan solo hay un anteproyecto redactado, que prevé una inversión de 8,7 millones de euros para habilitar veinticuatro aulas de Secundaria y Bachillerato, y la decisión de financiar las obras con fondos Feder. Sin embargo, antes de cualquier obra, habrá que volver a autorizar el gasto en el Consejo de Gobierno del Principado para financiar la redacción del proyecto.

Ciudadanos

El Grupo Municipal de Ciudadanos aseguró ayer que con el desestimiento del Principado «se consuma la tomadura de pelo del Gobierno» regional a los vecinos de La Corredoria, a los que se les ha ido «prometiendo fechas que han ido incumpliendo reiteradamente» y con «anuncios «que ahora van a pasar al cajón de las promesas electorales».

Zaragoza sostuvo que el PSOE es un experto en promesas incumplidas, el mayor ejemplo es ver cómo acometieron el cierre del antiguo Hospital en El Cristo sin otro plan de futuro que el de esperar la recuperación del mercado inmobiliario para poder dar el posterior pelotazo urbanístico».