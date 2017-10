«Nuestro objetivo es una peatonalización parcial de la Ronda Sur para pasear» Mora, en el parque tras el centro social de Vetusta. / HUGO ÁLVAREZ Lorena Mora Coportavoz de Uniendo Barrios«De momento el gobierno y la oposición nos están apoyando. Nadie protesta, son cosas que necesitamos y no pedimos una millonada» OVIEDO. Domingo, 8 octubre 2017, 02:50

Lorena Mora (1977) es una de las portavoces de Uniendo Barrios, una plataforma que agrupa a varias asociaciones de vecinos con un objetivo común: «Humanizar» la Ronda Sur. Es además hostelera y preside desde el año pasado la Asociación de Vecinos San Francisco Javier de La Tenderina.

-¿Qué está haciendo ahora Uniendo Barrios?

-Reuniones informativas para los vecinos. La primera será el día 20 a las 19 horas en el centro social de Otero. En principio serán tres: Otero, Fozaneldi y el Colegio Público de San Lázaro. Serán unos treinta minutos, con una presentación explicando la iniciativa y las ventajas que supone. Tenemos dípticos informativos que ya estuvimos repartiendo en San Mateo. Es simple y llanamente para que podamos pasear y mejorar esto entre todos.

-¿Cuál es el objetivo final?

-Quitar carriles de la Ronda Sur, lógicamente, y tener un sitio donde podamos caminar y unirnos todos: Otero-San Lázaro, Villafría y La Tenderina, Oviedo Redondo y las Asociaciones de Madres y Padres.

-¿Van sumando más gente?

-Sí. Además de que ya nos está viniendo gente de afuera, vecinos a título particular. Somos más de doce asociaciones.

-Al ser tantos, ¿no surgen disensiones?

-Bueno, el otro día hubo un poco de disensión, pero se solucionó rápido. Unos quieren una cosa y otros otra, pero uniéndonos todos ganamos, es lo que tenemos que hacer.

-¿Cómo nació este movimiento?

-Llevamos peleando por la Ronda Sur bastante tiempo; nunca nos solucionan nada. Hay que estar cruzando por la parte de la ronda que sale de aquí, de la Tenderina, que va para el colegio de los Dominicos. Vamos todos por el medio y hay accidentes, cualquier día hay uno gordo. Es lo que no podemos permitir. Necesitamos tener menos carriles y menos flujo de tráfico. La gente no respeta las señales de 50 kilómetros por hora. No hay salidas, no hay entradas, no hay seguridad...

-¿Qué acogida están teniendo entre los vecinos?

-Muy buena, la gente está de acuerdo. Los de San Lázaro-Otero no tienen salidas, se tarda muchísimo en venir.

-¿Qué tal están las relaciones con el equipo de gobierno?

-Bien, nos están apoyando.

-¿Y con la oposición?

-De momento nos están apoyando todos. Nadie protesta, estamos todos de acuerdo. Lo que estamos pidiendo no es que se gaste una millonada: son cosas que necesitamos todos y que se gaste lo mínimo. No hablamos de proyectos de muchísimo dinero.

-¿Todavía no hay un gran proyecto con obras, cuánto costaría...?

-Ellos tienen ya un proyecto. Lógicamente nosotros tenemos el nuestro y vamos a intentar unir el uno con el otro.

-¿Se refiere a la reforma de la calle Goya y la conexión de Santo Domingo con Fozaneldi?

-Ellos querían hacer un puente y a nosotros no nos interesa, es gastar dinero a lo tonto. Queremos que quiten carriles porque tenemos muchos y la gente circula como loca. Intentamos peatonalizarlo un poco, sería más cómodo para todos.

-¿Sería una peatonalización total o parcial?

-Parcial.

-¿Imagina un Bulevar podría ser un espejo de este movimiento?

-Sí, replicando lo que funcionó allí y adaptándolo a otra problemática, una ronda de circunvalación que pudo tener sentido pero ya no lo tiene. Es tan simple como intentar que los barrios tan separados se unan; si tenemos que ir hasta San Lázaro son treinta minutos. Poner un carril en la Ronda Sur para que la gente pueda caminar, tardar menos, que no haya tanto tráfico... Respetar.

-¿Cuáles serán los próximos pasos?

-Hacer las reuniones y esperar el proyecto del Ayuntamiento.

-¿El consejo de distrito está siendo una herramienta útil?

-Sí, nos llevamos todos bien y nos sirve. Hay un dinero para inversiones, pero todavía no sabemos qué vamos a destinar a cada cosa. Tenemos que ver qué tiene el Ayuntamiento para valorarlo todo y aportar ideas.