Las obras del IES de la Corredoria comenzarán en septiembre de 2018 Infografía del nuevo instituto de La Corredoria. / E. C. El Gobierno de Asturias destinará 8,7 millones de euros al proyecto EUROPA PRESS Oviedo Martes, 11 julio 2017, 16:25

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha declarado que el Gobierno del Principado de Asturias destinará 8,7 millones de euros al proyecto del IES de la Corredoria de Oviedo, así como que se prevé el inicio de las obras a partir de septiembre de 2018.

Junto a Martínez, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha alegado que el retraso del proyecto se debe a que "el anterior gobierno local del PP no calculó adecuadamente la zona y no hizo el proyecto correcto, ya que no hizo una revisión del suelo para este equipamiento".

Martínez ha asegurado que desde la propia consejería se comenzará a contratar todo el cuerpo técnico necesario para que, en agosto de este año, esté ya toda la documentación básica para la ejecución del proyecto. "De este modo en septiembre de 2018, con la parcela aceptada y el proyecto básico de ejecución recibido, se comenzarán las obras", añade.

A su vez, el consejero ha dicho que ésta tardanza se debe a la propia burocracia que conlleva el plan y que ya han reducido los tiempos lo máximo posible, por lo que este propósito que tanto urge a la Corredoria se "hará lo más pronto posible".

Tanto el consejero como alcalde han afirmado que ambas instituciones están obligadas a colaborar, "no sólo porque militamos en la misma ideología, sino porque es importante para los asturianos" ha sentenciado López.