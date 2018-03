Obras por 24,1 millones de euros

Prometer inversiones es mucho más fácil que hacerlas. En su último año, a las puertas de las elecciones, a Caunedo le quedaron obras sin hacer por 16 millones. La cifra no ha dejado de crecer desde entonces, atrapada entre las restricciones al gasto de los ayuntamientos, la falta de personal y los problemas para fijar prioridades entre los socios. Mil días después, el equipo de gobierno ha certificado inversiones, descontados los 'pufos' por 24,1 millones de euros. A las obras pendientes de mandatos anteriores -polideportivo de Trubia, museo de Faro, parvulario de Ventanielles o la escultura de Alba...- el tripartito le ha añadido una nueva lista de compromisos pendientes. Va desde los tres polideportivos para el Oviedo Baloncesto, la variante del Naranco, la adecuación de San Lázaro para los conciertos de San Mateo, la escuela de 0 a 3 de Trubia, al recinto ferial en Olloniego, por no citar las ideas como el centro de aventura de La Zoreda, o los planes para El Asturcón. La mayor obra licitada, el arreglo de la losa, no llega a dos millones de euros. Ya no queda tiempo.