La oposición critica el «fracaso» de 'Rivi' al anular el reparto del bollo en La Ascensión PP y Ciudadanos reprochan al edil de Festejos que acabe «con la tradición» mientras el PSOE justifica que «la SOF no tiene recursos» D. LUMBRERAS OVIEDO. Jueves, 10 mayo 2018, 03:31

La oposición rechaza de plano, como un ataque a la «tradición» de Oviedo, que la SOF (Sociedad Ovetense de Festejos) no vaya a repartir entre sus socios el bollo y el vino por La Ascensión, y no lo hará por primera vez en más de veinte años. Reprochan al concejal del área, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', su falta de previsión: «Ya sabía que la entidad no podía dar los bollos y cuándo sería la feria». También le afearon que aún no haya dado ninguna solución para la moribunda SOF.

«Sánchez Ramos pasará a la historia como el concejal de izquierdas que despidió a seis trabajadores sin pagarles la indemnización, el que liquidó la SOF y el enterrador del modelo festivo ovetense», declaró la concejala del PP Belén Fernández Acevedo. La edil lamentó que «no ha habido ni una sola celebración sin fracasos de gestión» que han dejado a la luz «la manifiesta incapacidad de Sánchez Ramos y sus cómplices». También aseguró que la feria ganadera de Olloniego «está en cuestión» por coincidencia con otras.

Para el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, «mantener esta tradición supondría un coste mínimo (el contrato de bollos para La Ascensión y San Mateo fue de 17.645 euros en 2017 y de 18.464 euros en botellas de vino ). El tripartito debería haber tenido una deferencia con los 2.600 socios de la SOF que han decidido seguir pagando su cuota». Y lamentó que mientras tanto el equipo de gobierno «reparte dinero alegremente entre los suyos a golpe de contrato menor».

En defensa de 'Rivi' solo salió el concejal socialista Diego Valiño. «La SOF no tiene recursos, el único es la cuota de los socios y es insuficiente para asumir el gasto que supone un bollo y un vino», recalcó. Ahora mismo, «la SOF no tiene posibilidad de recurrir a ninguna subvención municipal hasta que no cambie la situación» y surja una nueva junta directiva, compuesta solo por socios y sin concejales, que concurra a las convocatorias públicas como las demás sociedades de festejos vecinales. «La Fundación Municipal de Cultura no puede asumir esto, tendría que dar una bollo a cada ciudadano de Oviedo», razonó.