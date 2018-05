La oposición pone en duda el bulevar y acusa a Del Páramo de «mentir» a la ciudadanía

¿Estará en obras la primera fase del bulevar de Santullano a finales de año como prometió el concejal de Urbanismo? La oposición lo puso ayer en duda. El edil del PP Fernando Fernández-Ladreda recordó que «no tienen ni proyecto», que se entregará en junio, y acusó a Somos Oviedo de «mentir y engañar a la ciudadanía» y a sus socios de gobierno, PSOE e IU, «por consentir». «Es imposible, acelerando al máximo, un proyecto de estas dimensiones no puede contratarse en menos de diez u once meses», estimó. «Es una mentira descomunal, otra vez vendiendo humo», concluyó el concejal popular.

En la misma línea, Ciudadanos señaló ayer que «las fechas no cuadran» por «muchos anuncios de cara a la galería que quiera vender el tripartito» y vaticinó que la gestión de la transformación de la entrada a Oviedo desde la 'Y' «será otro pufo más para Oviedo y otra obra que acaba en desastre». Su portavoz, Luis Pacho, recordó que, de acuerdo con el cronograma de los fondos europeos concedidos para el proyecto 'Conectando Oviedo 2016', este año deberían certificarse más de 1,2 millones de euros en la rehabilitación energética de las edificaciones del barrio, y 1,5 millones en el propio bulevar. «El incumplimiento de los plazos pondrá en peligro la recepción de esas ayudas», advirtió. Pacho añadió que «no se puede empezar una obra por la mitad ni la casa por el tejado», en referencia al aplazamiento y falta de financiación de las otras dos fases del proyecto, la más próxima a La Vega y la más próxima al HUCA, que quedan fueran de los fondos europeos y sin calendario.

Ayuda del Principado

El concejal de Economía, Rubén Rosón, trató ayer de despejar las dudas: «Tenemos la financiación necesaria para hacer frente de los más de 20 millones de euros que cuesta esta intervención en el entorno del bulevar de Santullano», garantizó y justificó la exclusión de las otras dos fases de los fondos europeos porque Urbanismo «ha estudiado la fórmula que permite ejecutar el 100% de los fondos europeos en el menor tiempo posible».

Rosón insistió en que el Ayuntamiento puede aportar «perfectamente otros más de 10 millones de euros» al proyecto y que cuentan con que el Principado financie parte de las obras, «en una de las últimas fases» al igual que hizo con la reforma de los accesos a Gijón.

Conversaciones entre socios

La digestión de un proyecto de este tamaño -no menos de 20 millones de euros en total- por la menguada maquinaria municipal no es fácil. Somos trató ayer de convencer a sus socios de gobierno de la necesidad de priorizar el bulevar aún a costa de demorar la gestión de otras inversiones comprometidas. La reunión no salió bien. Fuentes del equipo de gobierno resaltaron ayer que la preparación de los pliegos técnicos de una obra de este tamaño y complejidad, prácticamente paralizaría el área de Infraestructuras, impidiendo licitar otras actuaciones. El encuentro terminó sin una directriz clara.