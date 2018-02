La organización de la Cometcon advierte de que el evento está al borde de la cancelación Organizadores de la Cometcon. / Álex Piña Denuncian que el impago del convenio municipal asfixia a la asociación DANIEL LUMBRERAS Jueves, 15 febrero 2018, 19:23

La organización de la Cometcon, la asociación El Eje Asturias, denuncia que el impago del convenio municipal para la edición de 2017, que asciende a 120.000 euros, pone al borde de la cancelación la convención de este año, a menos de un mes de su celebración.

«No es que no queramos, es imposible. No tenemos dinero», explica Saúl Parra, miembro de la entidad. Han solventado el pago a los proveedores del 2017 con un crédito, pero avisan de que si la ayuda municipal no llega rápido la Cometcon se perderá. «Para siempre», concluye su director, Héctor Lasheras.

Y es que, la asociación, se vio obligada a solicitar un crédito por valor de 108.000 euros para sufragar los gastos de la edición anterior, préstamo que aún se encuentra pagando por dicha entidad mientras espera el abono de la subvención pendiente.

Según una nota de prensa de la propia asociación, este impago no sólo afecta a la relación entre la asociación y la corporación local, sino que pone en peligro la realización del evento, que es el principal congreso de la ciudad de Oviedo y uno de los eventos de referencia en la franja norte de España.

Más noticias Los seguidores de la Cometcon se vuelcan para salvarla

En palabras de sus organizadores, se pone de manifiesto la imposibilidad material de llevar a cabo el evento por la falta de financiación, con más de un año de retraso debido al funcionamiento interno del ente local para tramitar dicha colaboración en los últimos años, pese a la buena relación y apoyo mutuo entre ambas entidades.

La asociación promotora también señala una fecha límite para que se confirme la viabilidad del evento, el día 26 de febrero. Hasta entonces sus organizadores seguirán preparando el evento y llevando a cabo las tareas necesarias para que, por su parte, se firme y se pague la deuda del año pasado y se firme un convenio para la presente edición con el Ayuntamiento de Oviedo.