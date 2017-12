Otea denuncia una «macrofiesta» de Nochevieja de dos días en La Florida

La patronal Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) denuncia la celebración de una «macrofiesta» de Nochevieja que se anuncia para los próximos días 30 y 31 de diciembre en La Florida, en una carpa climatizada que se situará en la calle Carreño. Otea considera que el evento es una «competencia desleal al sector hostelero» y «un evidente peligro al desconocerse quién está detrás de la organización». Ello es debido a que se han distribuido carteles en los que «no se indica en ningún lugar quién es el responsable, ni edades de acceso, ni hora de terminación».

Para Otea, no son admisibles fiestas como esta, «que ponen en solfa las normativas municipales, las sanitarias, laborales, tributarias y de seguridad». «El Ayuntamiento tiene la obligación de prohibirlas para proteger a sus vecinos», reclama.

El programa del evento comienza el día 30 con un espectáculo del payaso Tato y una actuación de la conocida orquesta gallega Panorama. La noche siguiente, la fiesta la ameniza el Grupo Beatriz, de Cangas del Narcea.

El organizador de la fiesta, Jacobo Campa, presidente de la Asociación Vecinal San Melchor, replica a Otea que «hubo un problema con los carteles, los hay en los que sale el logotipo de la asociación y otros no. Tenemos la autorización del Ayuntamiento. El horario se respeta como siempre». Indica, además, que esta fiesta se celebra por primera vez «porque nos lo pidieron. El barrio está desierto de locales que abran esa noche, hay mucha gente que quiere disfrutar del Año Nuevo aquí». «Contábamos con que se pudieran quejar, pero no estamos haciendo nada ilegal. Estamos cobrando la entrada a un precio popular para que la gente pueda asistir, no queremos llenar los bolsos de dinero», se defendie el dirigente.

El concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', informó de que él todavía «no ha firmado nada», pero que su rúbrica llega «al final de la tramitación». Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Florida, Emilio Peña, apoyó la fiesta: «Nos parece que todo lo que sea animar el barrio está muy bien, porque los barrios se están muriendo. No veo qué competencia puede haber. Para mí, Otea crea una polémica, nada más».