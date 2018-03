OTEA organiza los Bocados del Cofrade sin el apoyo del Ayuntamiento La iniciativa gastronómica y turística llegó a contar con 21.000 folletos informativos patrocinados por el área de Promoción y Turismo J. C. A. OVIEDO. Jueves, 22 marzo 2018, 03:11

Desencuentro tras desencuentro, la relación entre OTEA y el Ayuntamiento no fluye. Esta vez el encontronazo viene servido a costa de la nueva edición del certamen gastronómico Bocados del Cofrade, que en anteriores semanas santas contaba con el apoyo del Consistorio. Este año no lo hará: «No conseguimos ponernos en contacto, el Ayuntamiento no nos atendió», explican fuentes de la patronal hostelera que solicitan, al mismo tiempo, «apoyo de todos para que en Oviedo se sigan realizando actividades como esta».

La versión del concejal responsable de Turismo, Rubén Rosón, difiere. «Como cada año, avisamos a Otea de que debía presentar el proyecto con antelación. En enero se lo comunicó el servicio. A día de hoy, no ha enviado ningún proyecto para que el Ayuntamiento colaborase», concluyó el edil que recordó que algo parecido ocurrió con el Antroxu al tiempo que recalcó que desde la concejalía «estamos abiertos a la colaboración y encantados de hacerlo».

Durante la Semana Santa, los locales inscritos en el concurso elaboran pinchos y tapas elaborados con productos de vigilia: los Bocados del Cofrade. Los clientes, asimismo, pueden votar el mejor de entre todos ellos. La partida que destinaba el Ayuntamiento se centraba en la difusión para potenciar la actividad como atractivo turístico y gastronómico entre los visitantes de la ciudad. Los pasados años se llegaron a editar más de 21.000 'gastromapas', folletos informativos en los que se ubican los establecimientos y los horarios e itinerarios de todas la procesiones.