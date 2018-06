Un zoco de sabiduría ancestral

Retales del pasado, productos de calidad. Artesanos de taller, obrador, prado y lagar que viven de retener el tiempo de antes, el que marcaban las estaciones y que ahora se acelera a ritmo de clic. Eso es lo que pudieron disfrutar ayer los ovetenses con la primera jornada del mercado artesano y ecológico que, a partir de ahora, se instalará el tercer fin de semana de cada mes en la plaza de La Catedral. En total, 43 puestos hicieron de la novedad virtud aprovechándose, además, de la tregua que dio el mal tiempo.

«Llevábamos ocho años peleando por traer aquí el mercado y ahora se nos ha abierto la posibilidad», reconoció Javier Ruiz-Cuevas, presidente de la asociación que agrupa a los artesanos con puesto y que reconoció, a continuación, que «el sitio es ideal, con gran afluencia de turistas. De aquí se pueden llevar de un vistazo la cultura y la artesanía de Asturias», explicó.

El mercado se instalará el tercer domingo de cada mes salvo en septiembre por San Mateo

Porque los sectores de más demanda como las joyerías o las chacinerías y queserías están limitados a cinco puestos y, los que menos, a dos. Los responsables pretenden así elaborar un catálogo de cuidados productos que mantengan un mínimo común de calidad. Ayer solamente había un puesto de alimentación ecológica, por ejemplo, pero para el siguiente fin de semana esperan aumentar la oferta de hortalizas y frutas.

De Infiesto y con experiencia en otros mercados artesanales como el de Gijón, Loli Sánchez, de Embutidos El Bosque, estaba expectante: «Acabamos de llegar pero la gente se tiene que familiarizar con el mercado como ocurre en Gijón». Lo mismo explicó el artesano joyero Miguel Vicuña, que exponía sus piezas de plata de ley y piedras naturales. «Esto no es un mercado de baratillo, lo que se ofrece aquí son productos de tener en cuenta», relató. «Ahora a esperar que sea como otros mercados de referencia», agregó.

Desde Val de San Lorenzo, en León, Laurentino de Cabo había venido con sus mantas y prendas de lana virgen. «La artesanía es cultura. Pero se está perdiendo el conocimiento. Se están perdiendo los oficios. En mi pueblo quedamos dos dedicados a esto cuando hace años había más de 60». «Yo seco, corto, tiño, cardo, tejo y vendo las prendas. A veces, cuando me preguntan que si es de China, les digo que sí porque veo que no me van a comprar y me contestan que ya se nota», ironizó, al tiempo que solicitó más apoyos y menos trabas para iniciativas como el mercado recién estrenado.

A la inauguración acudieron los ediles de Somos Fernando Villacampa y Andrea Álvarez. «Está dando vida y calor a esta plaza, el corazón de Oviedo. El proyecto del mercado va más allá de la simple compraventa, comporta una serie de valores y una metodología de trabajo que son muy interesantes», destacó Villacampa. Explicó, en ese sentido, que el que se celebre los próximos 21 y 22 de julio tendrá un taller de reciclaje de latas impartido por Cogersa. «El mercado viene a completar las actividades de dinamización en los barrios», añadió Álvarez, para quien una oferta de este tipo, «era una necesidad de la ciudad».