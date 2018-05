La SOF suprime el reparto del bollo y el vino de La Ascensión tras veinte años de tradición El último reparto del bollo y el vino en la feria de La Ascensión. / MARIO ROJAS «El Ayuntamiento no puede asumirlo, han cambiado las cosas en la SOF», aduce el edil de Festejos, Roberto Sánchez Ramos DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Miércoles, 9 mayo 2018, 03:42

Para miles de ovetenses, La Ascensión va unida al bollo y al vino desde hace más de veinte años. Fue Gabino de Lorenzo, en tiempos de su primera Alcaldía (1991-1995), quien ideó su reparto por parte de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) en la plaza de España. Este año, sin embargo, no se hará, se romperá con esta tradición. El Ayuntamiento no está dispuesto a afrontar este gasto en beneficio de los socios de la SOF, funcionarios y colaboradores de las fiestas. El año pasado los siete mil bollos y consiguientes botellas de vino repartidas supusieron un desembolso de 17.465 euros.

«No podemos asumir otro bollo por el Ayuntamiento, las cosas han cambiado», justificó ayer el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi'. El cambio al que aludió se debe a que la SOF está prácticamente moribunda, después de que el secretario municipal dictaminara que el convenio que mantenía con el Consistorio era ilegal bajo el prisma de la nueva legislación introducida por el Gobierno de Rajoy. Actualmente quedan 2.600 socios, que esta feria se quedarán sin el bollo y el vino.

Cabía la posibilidad, no obstante, de que la actual organizadora de La Ascensión, la Fundación Municipal de Cultura, (FMC), pusiese el toque gastronómico a la fiesta esa edición, pero, según 'Rivi', no será factible por falta de tiempo: «Era muy apresurado». No descartó, no obstante, retomar el reparto el próximo año «si se decide así».

Adolfo Casaprima, historiador y autor de 'SOF. Medio siglo de tambor y gaita', remontó la tradición a los primeros años de los noventa. Por aquel entonces, recordó, solo se comía el bollo, por supuesto en el Campo de San Francisco, en San Mateo, por lo que «Gabino de Lorenzo puso el menú de La Ascensión: la hostelería decidió que fuera menestra y carne gobernada por homenaje al campo. También, comenzó a entregar a los socios de la SOF el bollo».

«En mi recuerdo estuvo siempre el reparto del bollo y el vino», apuntó ayer, apenada, la cronista de Oviedo, Carmen Ruiz-Tilve: «Es triste que se vaya recortando por una cosa tan menor». Ilustró que «ese día de fiesta, el Campo de San Francisco estaba abierto al uso sin abuso, pero todos lo respetábamos. Iba mucha gente. Como todas las tradiciones menores, era muy popular, muy comunitaria, muy alegre, con muchas ventajas y ningún inconveniente», dijo y animó a no abandonar esta tradición.

Nuevos estatutos

A la SOF le aguarda un futuro incierto desde que el pasado diciembre, en una asamblea extraordinaria tildada de «kafkiana» por el alcalde, Wenceslao López, los socios rechazaran el proyecto gubernamental de reforma de los estatutos. La Fundación Municipal de Cultura ha invertido 3.388 euros en la Fundación Universidad de Oviedo para que prepare unos nuevos, que deberán votar otra vez los socios.

Antes, habrá que resolver el asunto del dinero que debe la SOF, que ascienden a «aproximadamente a 620.000 euros», indicó el edil de Festejos. Ahora mismo, explicó, se está desarrollando la labor de «fiscalización de los interventores municipales. En cuanto esté, se pasará a Pleno y se liquidarán las deudas», que «las tiene que pagar el Ayuntamiento». 'Rivi' se mostró confiado en que la liquidación se eleve al Pleno del mes que viene y, a continuación, se pueda reunir a los socios de la de Festejos para que «decidan su futuro».

Hostelería y preparativos

Quien no faltará a su cita este año es el ya consolidado menú de La Ascensión: menestra de temporada y carne gobernada al estilo ovetense, con tarta de queso con cerezas y postre. Ayuntamiento y Hostelería y Turismo de Asturias, Otea, se unen para ofrecerlo en cuarenta y nueve restaurantes de la ciudad del 10 al 13 de mayo.

Para promocionar el menú se editarán folletos informativos, que incluirán mapa de los establecimientos participantes, la mayoría en el centro de la ciudad. También habrá alojamientos con descuento especial, desde 48 euros la noche para dos personas.

Por otro lado, en estos días continúan los preparativos de la feria, con las carpas de la losa casi listas para acoger el gran homenaje de la capital al campo asturiano. Además, la Comisión Delegada de la Fundación Municipal de Cultura adjudicó ayer a Contratas Souto, por 14.822 euros, la adecuación de la carpa-establo y zona de desfile de ganado durante La Ascensión.

La fiesta arrancará pasado mañana viernes, a las 12 horas, en la losa y habrá mercado en la Catedral y Porlier.