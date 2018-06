Oviedo tiene 51 viviendas de uso turístico pendientes de autorización municipal José Braña, que tiene nueve pisos para alquiler, posa delante de uno de los que logró legalizar en los tribunales. / MARIO ROJAS El Ayuntamiento limita la concesión del permiso a primeras plantas pese a que la normativa regional no recoge este punto CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 24 junio 2018, 02:04

El portal más utilizado para alquilar viviendas de uso turístico dice que en Oviedo hay 360 pisos destinados a este fin. Una cifra que no se corresponde con la realidad si atendemos a los criterios legales que precisa un inmueble para convertirse en vivienda turística. Unos criterios que en la capital asturiana también chocan con la normativa regional. En agosto de 2016 se aprobó la actual regulación de pisos turísticos en el Principado de Asturias con el objetivo de evitar la proliferación de alquileres piratas y para atender a la denuncia, por parte del sector hotelero, que se sentía víctima de una competencia desleal. La norma, única para toda la región, encontró la excepción en la capital asturiana. El Plan General de Ordenación del municipio solo permite abrir nuevos alojamientos turísticos si están situados en un bajo o en un primero, nunca en un piso en altura. Ahora, dos sentencias judiciales han echado por tierra esta restricción municipal e incluso han abierto la puerta a que cualquier municipio que no tenga una regulación específica sobre esta materia conceda las licencias oportunas.

Los fallos judiciales, uno del Contencioso-Administrativo número 2 y otro del 3, han obligado al Ayuntamiento a conceder dos autorizaciones de vivienda turística a dos pisos situados en un quinto y en un segundo. Aquí está el 'quid' de la cuestión. Manuel Herminio García Álvarez y Eduardo García Palicio, del despacho Norte Abogados, han sido los encargados de poner contras las cuerdas al consistorio ovetense en este punto. «La Concejalía de Urbanismo hace una interpretación extensiva de los usos hoteleros para este tipo de arrendamiento. En este sentido, el uso hotelero solo puede establecerse en un semisótano, una plana baja o un primer piso en edificios compartidos con viviendas», explican los letrados. «Como una vivienda por encima de la primera planta no encaja con el Plan de Ordenación Urbana pasa a ser de uso prohibido».

En este punto se encuentran 51 viviendas del municipio. Todas ellas están inscritas en el registro de actividades de uso turístico del Principado de Asturias, pero les falta un requisito esencial para cumplir con la normativa en toda su extensión, la autorización del Ayuntamiento. «Estas viviendas están en trámite a la espera de poder aportar el cumplimiento de la normativa municipal. Para ello, el Principado les da un plazo de diez días. Si se aporta pasan a estar vigentes, si se les deniega pasan a un limbo legal con el riesgo de ser sancionados con multas de entre 6.000 y 60.000 euros», señala Manuel Herminio García.

El problema está en que todas ellas están ubicadas en pisos superiores a un primero y según la norma municipal no puede concederse la autorización pese a que la administración regional sí las haya admitido a trámite. «El Principado pide el cumplimiento de la normativa municipal pero como no cumples no te dan la licencia. Es la pescadilla que se muerde la cola», se lamenta el abogado Eduardo García Palicio.

Ese limbo legal deriva de la falta de regulación específica dentro del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento, algo que no ha dejado pasar por alto la administración de Justicia. Las dos sentencias judiciales conocidas hasta la fecha, dan un tirón de orejas al Ayuntamiento al apreciar que «la falta de regulación específica dentro del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del Ayuntamiento de Oviedo no permite aplicar a esta modalidad de uso turístico, por analogía, las condiciones de uso hotelero». Con todo, a día de hoy, solo cuatro viviendas en todo el municipio han conseguido la autorización municipal para su uso turístico. Todas ellas en un primer piso.

Sin embargo, la normativa del Principado de Asturias no recoge en ninguno de sus puntos esta limitación tan solo define lo que es una vivienda de uso turístico y los requisitos que debe de cumplir para prestar este servicio: «Vivienda independiente ubicadas en un edificio de varias plantas de propiedad horizontal cedidas temporalmente por su propietario a terceros en los que se presta únicamente un servicio de alojamiento mediante un precio y de forma habitual».

El Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, se ampara en esa falta de regulación dentro del Plan de Ordenación Urbana, aprobado en el año 2006 cuando ni de lejos se daba el 'boom' de la proliferación de viviendas turísticas. «A falta de una delimitación más específica, está claro que la actividad, dentro de las existentes, sería la hotelera». En este sentido, matiza que «el Ayuntamiento de Oviedo está concediendo o denegando licencias en función de estos criterios». Por eso, el Consistorio ha recurrido las dos sentencias en base a este argumento que considera «sólido y fundamentado».

Puede darse el caso de que los recursos interpuestos por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias no prosperen y se ratifiquen las sentencias del juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Esta opción la contempla el concejal de Urbanismo y no duda en aplicar medidas más extremas. «En caso de que los recursos no prosperen y se ratifiquen las licencias, el Ayuntamiento tendría que tomar medidas más drásticas como la suspensión de licencias de este tipo como está haciendo Madrid, hasta regularlas a través de la revisión del PGO, que está en proceso», señala Ignacio Fernández del Páramo.

Una cuestión sensible

Lo de permitir o no a los propietarios ganar unos euros alquilando a familias o grupos sus viviendas cuando visiten la ciudad se está convirtiendo en uno de los problemas que marcan la agenda política municipal. La Federación Española de Municipios y Provincias exige al Estado que el Gobierno se implique en la regulación del alquiler de viviendas de uso turístico con el objetivo es que haya una norma a nivel nacional para este sector.

La exigencia no es inicua ni inocente: a una actividad regulada se le pueden poner impuestos y, además, si es el Estado el que impone la regulación, los ayuntamientos podrán lavarse las manos ante las quejas de los hoteleros y echar balones fuera ante las quejas de los vecinos por ruidos, el encarecimiento de la vivienda o el deterioro de la convivencia. El debate es infinito. La Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, un derecho contra el que opera el pujante sector de los pisos turísticos. Madrid tiene abiertos expedientes a 467 propietarios; a 70, ya les ha notificado la orden de cese de actividad. Ideales para el turismo, urbano, low cost y de familias, su demanda no para de crecer y ha empujado el alza del precio de los alquileres en determinadas ciudades por encima del 18% anual y concentrado la propiedad. Lo malo es que hay gente que necesita un piso para vivir no para estar de vacaciones. Lo malo es que la administración frena una actividad legal.