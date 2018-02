«Si no pagas directamente, les prendo fuego a tu madre y a tu abuela» Los dos hermanos Sandulache, sentados y al fondo, junto a otro acusado, en primer término, en una de las sesiones del juicio / P. L. Las grabaciones telefónicas reproducen cómo uno de los hermanos Sandulache amenaza de muerte a una víctima si no aborta ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 13 febrero 2018, 03:18

El testimonio de las víctimas de los hermanos Sandulache en el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial hasta mediados de marzo es estremecedor. Están acusados, junto a otras cuatro personas de trata de seres humanos. En las sesiones, las víctimas relataron de viva voz que eran maltratadas y violadas, que les obligaban a mantener relaciones sexuales con los clientes sin preservativos y después debían abortar si se quedaban embarazadas. Incluso llegaron a sufrir, supuestamente, cortes en los brazos con catanas o las obligaron a comerse el dinero ganado. Algunas de las conversaciones entre los acusados y las víctimas fueron grabadas y muestran la crueldad con la supuestamente actuaba este clan. Ayer las reprodujo el programa 'Espejo Público' , de Antena 3

«Voy a ir a buscarte y vas a abortar», dice C. A. S. a una de las víctimas, que no daba crédito a lo que estaba escuchando y le contestó: «¿Hacer qué?» Él se muestra firme en su decisión. Le insiste en que va a interrumpir su embarazo de forma involuntaria y en este proceso su opinión no servirá de nada: «Ve y aborta desgraciada de mierda», les espetó según recoge la grabación.

Tal es la tensión que se origina en la conversación, que la mujer le propone una solución: «Me quedo dos o tres semanas para hacer dinero y me marcho». Pero él se opone. Quiere evitar el nacimiento del niño y le amenaza con hacerle daño a su familia. «Tus muertos. Si alguna vez no haces el pago -las chicas les debían entregar todo el dinero que recaudaban en unas jornadas de trabajo que se extendían doce horas- prendo fuego a tu madre y que arda también tu abuela», recoge esta misma grabación.

Ante esta situación, la joven le recrimina que vino a España por él y que cuando llegó a Oviedo comenzó a vivir un auténtico calvario del que todavía era partícipe en el momento de la grabación. «Yo solo te dije que haré el dinero y me marcho. No me quedaré aquí en España porque yo no necesitaba venir aquí. Yo vine por tu culpa», le recrimina.

En otra conversación, C. A. S. no está conforme con la recaudación que han obtenido a lo largo de la noche y que ascendía a «700 euros». «Este dinero os lo vais a comer. I. trae un poco de agua y si esto vuela a pasar, la próxima vez os lo coméis en monedas», añadió.

La próxima sesión será el 23 de febrero. En total, la Fiscalía pide para el clan 600 años de prisión.