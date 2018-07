«El Palacio de Congresos está desprestigiado en todo el mundo» Rafael Secades, momentos antes de la entrevista. / PABLO LORENZANA Rafael Secades, exdirector del Auditorio: «Nunca tuve constancia de los problemas de seguridad contra incendios que sufre ahora el Auditorio Príncipe Felipe» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 8 julio 2018, 03:09

Rafael Secades es un hombre que deja huella en la ciudad. Fue durante seis años el director del Auditorio Príncipe Felipe, a lo largo de catorce años estuvo al frente de la Asociación Profesional de Hostelería, fue el primer alcalde de barrio de la zona centro cuando Gabino de Lorenzo era el primer edil y desde febrero es el presidente de la Cofradía de Amigos de los Quesos. Recuerda con anhelo los años álgidos de la ciudad. Dice que la calidad de la restauración era de tal calibre que se tuvo que abrir una Escuela de Hostelería y tantos alumnos había que se «crearon dos turnos: uno de mañana y otro de tarde». También, recuerda las tiendas de gran prestigio y lamenta que ahora este sector esté pasando por una mala situación económica.

-¿Alguna vez tuvo constancia de los problemas de seguridad contra incendios que sufre el Auditorio?

-Nunca. Yo tenía la responsabilidad final de forma indirecta. No fui el encargado de edificar las instalaciones, tampoco me ocupaba del mantenimiento pero siempre he estado pendiente de que las cosas funcionasen bien.

-¿Sufrieron algún problema de este tipo?

-No y hemos tenido varios eventos de renombre. Por ejemplo, en el año 2002 hubo una reunión de todos los ministros de Economía de la Unión Europea y antes del día clave tuvimos inspecciones de todo tipo. Es más, en el Ayuntamiento hay una carpeta con setecientas cartas de felicitación en las que se decía que el edificio reunía todos los requisitos exigidos.

-Las jornadas profesionales se han trasladado este año al Palacio de Exposiciones y Congresos, en el Calatrava, y se han cerrado varias estancias en el Auditorio por culpa de estas deficiencias.

-El Auditorio tiene cuatro puertas de salida y una empresa madrileña ha hecho simulacros de evacuación. El resultado fue bueno. Homologaron todo lo que había y realizaron mejoras.

-¿En estos ensayos tuvieron problemas con la salida de la tercera planta?

-No, porque la evacuación se hacía por el tejado.

-Explíquese.

-Este piso está al lado de la zona más alta de edificio y allí, además, hay dos terrazas. Si se originaba un incendio u otro tipo de problemas grave se llevaba a todos los asistentes a esta estancia. Después, se evacuaba por un túnel exterior que llegaba hasta la plaza de la Gesta.

-¿Qué le parece el estado en el que se encuentra el Palacio de Exposiciones y Congresos?

-Es lamentable que el edificio más importante de la ciudad junto a la Catedral se encuentre en un estado de abandono, suciedad y desconsideración. A lo mejor no se debería de haber construido.

-Ahora, ya es tarde para decir eso...

-Sí, pero no podemos tener estas instalaciones dejadas o en manos del concejal de turno.

-¿Por qué?

-Puede no tener una especialización en el mundo del turismo. Cuando una personas asume una responsabilidad de tal calibre, tiene que venir preparada académicamente y profesionalmente.

-¿Entonces quién debería gestionar estas instalaciones?

-Un director.

-Este experto, en caso de que se nombre, tendría mucho trabajo por delante: cada año hay una media de veinte congresos, la galería comercial está al borde del precipicio y el hotel va a buen ritmo.

-Los tres servicios se necesitan. Si hubiese más jornadas profesionales, habría más reservas en el Ayre y pasaría más gente por la galería comercial.

-Entonces, los simposios deben de ser la locomotora de este tren.

-Eso es, pero su gestión no se puede enfocar como un negocio. Este edificio ya está pagado con dinero público y ahora lo que se tiene que hacer es revertir la inversión en la sociedad.

-¿Son estas jornadas una cosa de ricos?

-Para nada. Conlleva mucho trabajo y sobre todo al principio. El Palacio de Congresos está ahora mismo desprestigiado en todo el mundo y para sacarlo en marcha se van a necesitar sangre, sudor y lágrimas.

-Entonces, estas instalaciones se podrían reflotar.

-Mientras que no se derrumbe hay que poner todos los esfuerzos para que salga adelante y hay que invertir dinero para actualizarlo.

-¿Qué se debe hacer para conseguir un congreso?

-En primer lugar, tener una agenda con muchos contactos porque los organizadores no quieren problemas y desean que todo salga bien a la primera. Además, no se les puede engañar porque se comenta al resto y se crea una mala fama como ha pasado aquí. De igual forma, se debe estar en los circuitos profesionales y mostrar confianza.

-¿Se necesita algo más?

-Acudir a las ferias que se organizan y de forma previa se deben concertar reuniones donde se presente a los organizadores un dossier con todos los servicios que ofrece Asturias.

-¿Hay alguna instalación que funcione bien en la ciudad?

-El Centro Asturiano. Es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien, útiles y rentables para la ciudad. Cada obra que hacen es un éxito.

-Cambiando de tema: es el nuevo líder de la Cofradía de Amigos de los Quesos. ¿Cómo le está yendo?

-Bien. Soy uno de los fundadores y llevo 35 años de cofrade intendente. Estoy haciendo lo mismo que he hecho hasta ahora y disfruto mucho.

-Ese es el objetivo fundamental...

-Efectivamente. Esta es un actividad sin ánimo de lucro donde te lo pasas bien o en caso contrario estás fuera de lugar. Nuestra única finalidad es ayudar en el mundo de los quesos y pasarlo bien.

-¿Celebrarán el año que viene su capítulo?

-Depende de los recursos económicos que tengamos. Nosotros organizamos muchas actividades durante el año y hace una década esta actividad tenía la finalidad de reunirnos con otras cofradías y dar unos premios. Pero ahora tenemos una programación mensual y a ella acuden invitados muy importantes.

-¿Cómo se financian?

-Con medios propios. No tenemos ni subvenciones, ni ayudas o donativos. Somos una organización independiente, libre y pagamos las gastos que generamos. En el momento en el que hay un superávit, organizamos actividades especiales como el capítulo.