La parada que enciende a los taxistas La parada de taxis de la calle Alonso Quintanilla. / MARIO ROJAS Tras el anuncio del colectivo de acudir a los tribunales, Ricardo Fernández insiste en que la medida es «justificada y necesaria» | Proponen alternativas al descanso semanal rotatorio impuesto por el gobierno local ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 31 diciembre 2017, 01:50

Doce de la mañana en la parada de taxis de Alonso Quintanilla. Dos conductores, entre los que se encontraba Delfín Fernández, criticaron el sistema de descanso semanal impuesto por Ayuntamiento y que entra en vigor este 1 de enero. Fernández calificó la medida como una «obligación» y cuestionó que no se haya contado con la opinión de los colectivos para diseñar estos turnos. «Nosotros ya tenemos un sistema de pausas establecidos y ahora lo que nos imponen es una parada obligatoria de 24 horas», señaló. Defendió, además, que «no es verdad» que los taxistas trabajen todos los días de la semana.

A su vera Víctor Escaladas, que no sabía aún ayer cómo va a descansar a partir de ahora. Su vehículo es adaptado y algunas personas le dicen que «no está obligado a parar durante 24 horas a la semana», mientras que otras le comentan lo contrario. «La medida entra en vigor en enero y a mi nadie me ha comunicado de forma oficial qué va a pasar con mis libranzas». Lamentó, además, que el Ayuntamiento «obligue» a los conductores a parar mientras tienen que seguir pagando impuestos: «No me parece nada bien que nos impongan un día de libranza y creo que tenemos derecho a alegar contra esta medida».

La Asociación de Empresarios de Autotaxi y la Asociación Local de la Federación Asturiana del Taxi anunciaron el viernes que llevarán este asunto a los tribunales para que sean los jueces quienes digan si es legal cómo se ha adoptado esta decisión.

El concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Ricardo Fernández, comentó ayer que los trabajadores «tienen todo el derecho del mundo» a presentar un recurso ante Contencioso-Administrativo durante los próximos dos meses. «La Administración tiene la potestad de regular el descanso de los taxistas y entiendo que la medida es necesaria y justificada», ya que el sistema de descanso no estaba establecido por norma.

Alegaciones

El taxista Miguel Suárez se quejó ayer de que las veinticuatro alegaciones presentadas por los sindicatos no fuesen escuchadas por el equipo de gobierno. «Es una injusticia lo que están haciendo con nosotros, que no que nos obliguen a descansar un día determinado». Sin embargo, cree que este no es el mayor problema que surgirá: «En las calles habrá 45 coches menos cada día y serán insuficiente los sábados por la noche, ya que es el día en el que la gente se anima a salir».

Álvaro Álvarez es asalariado y comentó que esta medida no le agrada. Alegó que este sistema se ha llevando a cabo «sin negociaciones» y propuso una solución: «Que el 50% de los vehículos trabaje los sábados y domingos y el resto de lunes a viernes y que haya una rotación». Asimismo, José Ramón Loza aseguró que el sistema ideado por Antonio Masip era mejor que el que se impondrá, ya que «librábamos la mitad de los taxis los sábados y la otra mitad los domingos e íbamos rotando».