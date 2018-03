El Ayuntamiento de Oviedo estudiará las paradas a demanda del autobús

El equipo de gobierno se comprometió ayer a estudiar la posibilidad de que los autobuses de Oviedo hagan paradas a demanda, como hacían en el pasado los microbuses, como una forma de mejorar la seguridad de los usuarios y, especialmente, de proteger a la mujeres de posibles acosos o agresiones. Ante el compromiso de los tres socios de gobierno, el Grupo Municipal Popular retiró la proposición que ayer llevaba a votación en la comisión de Urbanismo en este sentido. «Decidimos retirarla por los problemas técnicos que plantearía su aplicación inmediata y ante la palabra dada por el gobierno de que se estudiará la medida», expuso su portavoz adjunto, Gerardo Antuña.

Antuña aprovechó para criticar el sorprendente, a su juicio, cambio de criterio de los grupos socialista y de Somos Oviedo. El portavoz popular recordó que tanto la concejala de Igualdad, Marisa Ponga (PSOE), como la de Educación, Mercedes González (Somos), «tildaron la medida la semana pasada de ocurrencia y dijeron que no tenía sentido», un cambio que atribuyó a que «su partido espejo de Gijón, Xixón Sí Puede, se lo ha propuesto a Emtusa». «En un tema tan sensible como este no se puede decir que no a todo porque lo propone el PP», concluyó.