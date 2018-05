Del Páramo busca un acuerdo con el Principado sobre el arranque del bulevar con un nuevo diseño Consensuará con los socios de gobierno e Imagina un bulevar un diseño alternativo de la glorieta prevista en el enlace con el HUCA G. D. -R. OVIEDO. Jueves, 31 mayo 2018, 03:45

El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, reconoció ayer las diferencias técnicas con el Principado acerca de la mejor solución para el arranque del bulevar de Santullano, donde el Ayuntamiento de Oviedo prevé que una gran glorieta de distribución pacifique el tráfico y sustituya a los actuales enlaces del nuevo Hospital Central. El edil anunció que consensuará con sus socios de gobierno y el «movimiento social», la plataforma Imagina un bulevar, una solución para presentársela a la Consejería de Infraestructuras en «una semana».

Como informó ayer este diario, los últimos estudios presentados por el Ayuntamiento en favor de su solución no han convencido a los técnicos de la consejería en favor de la glorieta a nivel, que consideran no garantizaría el nivel óptimo de servicio y podría verse perjudicada por el tráfico dominante de la 'Y', que crean un problema similar al de la salida de Ciudad Naranco en Luis Oliver. Además, sostienen que la circulación puede verse colapsada en caso de incidencia de tráfico o accidente. Ante estos posibles problemas, explicó el edil, el Principado «apuesta por un elemento soterrado de entrada», un paso inferior, mientras que el Ayuntamiento defiende que todas las circulaciones se hagan a través de una única rotonda. «La preocupación del Principado es que no genere ningún tipo de problemática con la entrada de vehículos a la ciudad. Lo que vemos desde el Ayuntamiento es que los vecinos de la ciudad tengan que soportar esa acumulación de vehículos», expuso. Las dos opciones son «realizables, ahora hay que sentarse y tomar una decisión», concluyó el concejal. La decisión corre prisa. El proyecto, contratado a los ganadores del concurso de ideas, el estudio Eslava y Tejada, debería ser entregado este mes y la incógnita tiene que aclararse ya, pues afecta al diseño del arranque pero también a la financiación.