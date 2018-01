Participación contrató de forma irregular la campaña contra la violencia machista

17.000 pañuelos y 1.500 vasos personalizados con el lema 'San Mateo libre de agresiones machistas' se repartieron durante las pasadas fiestas de septiembre. No debieron hacerlo o no en esas condiciones. No hubo contrato ni procedimiento administrativo alguno y así lo ha reconocido la concejalía al proponer a la junta de gobierno la revisión de oficio de lo que llama «contrato verbal» y no debería, porque la Ley de Contratos se lo prohíbe expresamente a las administraciones. La empresa, Sprint C.B., cobrará los 8.851 euros, pero tardará. No es el primer 'contrato verbal' ni de este ni del anterior equipo de gobierno y el camino ya se conoce: pedir un informe al Consejo Consultivo.