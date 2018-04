«Lo que ha pasado con Eloy Palacio nos ha afectado a todos los bomberos» Los bomberos mantuvieron una reunión con representantes de los cinco grupos municipales. / Hugo Álvarez La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales arranca una declaración institucional de los grupos municipales del Ayuntamiento ROSALÍA AGUDÍN Jueves, 26 abril 2018, 15:19

La sentencia que declaró como «imprudencia temeraria» la muerte del bombero Eloy Palacio «nos ha afectado a todos los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Emergencias. Ahora, estamos desprotegidos y queremos que esta situación se revierta con la redacción y aprobación de una ley que regule nuestra profesión», explicó esta mañana el vicepresidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), Miguel Uclés, durante la reunión que mantuvo con representantes de los cinco grupos municipales.

Todos los partidos compartieron esta necesidad y durante los próximos días redactarán una declaración institucional que será llevada próximamente a pleno: «Tenéis nuestro compromiso para que se ponga en marcha esta ley», declaró el portavoz adjunto del Partido Popular, Gerardo Antuña, a lo que el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, añadió que no «existe ninguna objeción» para plantear este procedimiento.

La viuda de Eloy Palacio, Marta Valle, comentó por su parte que esperan que esta normativa cuente con el apoyo de todas las formaciones políticas para que «esta situación no se vuelva a repetir». «La última vez que estuvimos en el salón de plenos del Ayuntamiento fue para recibir la medalla de oro pero en el procedimiento jurídico no hemos sentido el apoyo por parte de la administración y queremos esta situación no vuelva a acontecer», añadió. Asimismo, Juan Carlos Fernández Granda 'Cuni' instó a los políticos cambiar la situación que los bomberos se dejen de sentir «desamparados»